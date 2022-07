A la sombra | Diego Prieto

Parece que en el INAH, de Diego Prieto, tendrán mucho trabajo en los días venideros; pues, mientras en Palacio Nacional les han encargado la recuperación de piezas arqueológicas que se pretenden vender en el extranjero, en territorio nacional deberán hacer las tareas necesarias para el resguardo y conservación de las más de medio millón de piezas que ha dejado al descubierto la construcción del Tren Maya.

Según dicen, para ello tendrán que mejorar y crear recintos arqueológicos en Yucatán de Mauricio Vila, Tabasco, de Carlos Merino, y Chiapas, de Rutilio Escandón; además de que serán los encargados de sugerir posibles cambios en el trazo de la obra -con el riesgo de enfurecer al presidente López Obrador que eso conlleva-, para evitar daños en el patrimonio histórico sobre el que pasaría uno de los proyectos más emblemáticos de la autollamada cuarta transformación.

Nos cuentan que el secretario Adán Augusto asegura que el presidente López Obrador no dejará solos a los regios frente a los efectos de la sequía. Además, reconoce que el gobernador Samuel García ha sido persistente en convocar a todos los sectores a ser parte de la solución, como muestra los industriales y agricultores de la entidad están cediendo en conjunto 36 millones de metros cúbicos de sus concesiones para que se distribuya en los hogares de la zona metropolitana de Monterrey. Por si fuera poco, la federación confirmó que habrá recursos para la Presa Libertad y la ampliación de la presa El Cuchillo para evitar que el problema se repita el próximo año.

Dicen los que saben que Mariela Gutiérrez Escalante, actual alcaldesa de Tecámac, no da su brazo a torcer y sigue en su búsqueda por la candidatura de Morena a gobernadora del Estado de México en las elecciones del 2023, una carrera en donde se sabe que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, lleva las de ganar por su trayectoria, primero como alcaldesa de Texcoco y ahora como secretaria federal, además de la cercanía con el presidente.

No obstante, Gutiérrez Escalante no pierde esperanza, igual que los otros 66 aspirantes de Morena al Edomex, y parece dispuesta a valerse de lo que sea para lograr la candidatura. Ya comenzó por insinuar públicamente que en su partido se podría elegir al abanderado “en lo oscurito” y decantar el candidato por una amistad con el Presidente, algo que no gustó en Morena, que encabeza Mario Delgado.

Pero, a pesar de todo, es claro que en su campaña personal, la alcaldesa se distrae de lo realmente importante, ya que se le ve invirtiendo sus esfuerzos más en su imagen pública que en mejorar las problemáticas de inseguridad de su municipio, que según el Semáforo Delictivo del Edomex, se mantiene en rojo en 8 de 11 delitos. Momentos tristes se vienen para algunos habitantes de la zona que controla, pues mientras sufren el embate de la violencia, miran a su alcaldesa posando en portadas de revista y espectaculares, presentando ante el mundo logros que en los barrios y calles de Tecámac no se sienten. ¿Cuántas historias como esta se repetirán al acercarse las elecciones?