A la sombra | Diego Sinhue

Foto: Alejandro Oyervides





Que uno de los gobernadores que está haciendo mucho ruido al interior de la cuatroté es DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, pues además de que busca traer grandes inversiones de universidades a Guanajuato, incluso centros de estudios avanzados de grandes corporativos como Microsoft, ahora invitó a Elon Musk a invertir en el estado. El creador de Tesla anunció el fin de semana que mudará inmediatamente sus oficinas centrales y centros de investigación y desarrollo hacia Texas o Nevada. Amenaza con cerrar su centro en Fremont, California, pues por las medidas sanitarias no le permiten regresar a trabajar. Desde México alguien alza la mano, ofrece una zona estratégica global, aunque algunos dentro de Palacio todavía preguntan qué carajos es Tesla y quién se cree ese tal Elon Musk.

Que el fundador de la Alianza Bajío Centro Occidente —que reúne a los Gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes para convertir a la región en uno de los centros logísticos más importantes del mundo— sabe que esos golpes que recibe en cadena nacional tienen jiribilla y buscan enganche.

Dicen los que saben que él prefiere trabajar, antes que responderles sus señalamientos recargados de veneno a través de posteos anónimos masivos. Por ejemplo, si no hay gasolina, va al extranjero a buscarla. Prefiere no adherirse al Insabi y, si no le dan dinero, buscar un crédito. Nos recuerdan que generó planes de apoyo económicos para el estado por más de cuatro mil millones de pesos que dan desde empleo temporal, hasta apoyos directos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Guanajuato. Y si lo escucha Musk, seguro habrá problemas con los de Andrés Manuel.

Nos cuentan que en las costas del Caribe se preparan para recibir este jueves a un crucero con 68 mexicanos que están siendo repatriados. Pero para permitir el desembarque en Punta Langosta, Cozumel, todos los pasajeros deberán ser revisados según los protocolos de salubridad para verificar que ninguno presente síntomas de coronavirus. Al terminar la verificación, y si no se encuentra anomalía alguna, los tripulantes abordarán un ferry con destino a Playa del Carmen, para evitar contacto con la población, y de ahí, nos explican, serán trasladados al aeropuerto de Cancún para ser enviados a sus estados de origen.

Justo en medio de la pandemia, el líder del Congreso en Puebla, Gabriel Biestro, retomó su intención de aprobar aquella iniciativa que pretende darle facultad a los diputados locales para designar a los titulares de las contralorías en los organismos autónomos. Esto, según el morenista, sin una intención maliciosa de controlar al Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y la Universidad Autónoma de aquella entidad. ¡Cómo van a creer! Solo sería, dice, para garantizar la rendición de cuentas y evitar atracos o fraudes.

Que “ante la polvareda levantada —fundamentalmente por el escandaloso galopar de legisladores de las bancadas de oposición—, al anuncio de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que algunos han llegado a señalar como la militarización del país”, el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo estar orgulloso del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que no se debe distorsionar su imagen.

Nos aseguran que Monreal considera que “muchos aprovechan los tiempos pandémicos para crear confusión y exhibir de manera injustificada. Lamentó que los ataques provengan de un sector político que supuestamente debería estar enterado de todas las acciones legislativas”. Para Monreal Ávila es necesaria su presencia y no se trata de otorgarles facultades extraordinarias.