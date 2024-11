A la sombra / Donald Trump

Políticamente correcta, por la mañana Claudia Sheinbaum dijo que trabajará con cualquiera que gane la elección de Estados Unidos bien, pero eso fue antes de ser amenazada. "Estamos siendo invadidos por México. Pero ahora tenemos una nueva presidenta de México", dijo Donald Trump ayer en Carolina del Norte. "No la he conocido. Y le informaré desde el primer día o antes que, si no detienen esta avalancha de criminales y drogas entrando a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25 por ciento a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América".

Que la Presidenta, antes de las amenazas del expresidente de EU, por fin habló de la tragedia que está viviendo España. “Al pueblo español, y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que pueda necesitar de México, siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo”, dijo Claudia Sheinbaum durante su mañanera ayer. “No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo, es momento de solidarizarnos”.

Por cierto, que la empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump, Trump Media, subcontrata trabajadores en México, pese a que el republicano públicamente critica estas prácticas y amenaza con fuertes aranceles a las compañías que trasladan empleos al sur de la frontera. La firma, que administra la plataforma Truth Social, confirmó la contratación de trabajadores en México a través de otra entidad para realizar tareas de codificación y otras funciones técnicas, reveló ProPublica.

Cuentan que en Palacio Nacional ven insostenible que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siga en el cargo, porque además de que hay una crisis en materia de seguridad, ahora supuestamente hay testigos de la cercanía del morenista con los líderes del narcotráfico que controlan esa zona. La llamada cuarta transformación tiene ya de por sí varios frentes abiertos que atender en estos días, por lo que cargar con la cada vez más problemática situación política sinaloense no está en los planes de la cúpula cuatroteísta.

Del otro lado del país, en Chiapas, se reunieron el gobernador saliente, Rutilio Escandón, con el que será el próximo mandatario, Eduardo Ramírez, para hablar sobre la coordinación con las autoridades federales para tratar de dar resultados en materia de seguridad. Dicen los que saben que es prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum que se tranquilicen las cosas en el sureste, pues cada vez resulta más peligroso transitar en las calles, los conflictos armados se dan a plena luz del día y el surgimiento de nuevos grupos delincuenciales no para. Ejemplo de lo anterior es la reciente jornada por la paz a la que convocó la iglesia con intención de pacificar aquel estado.