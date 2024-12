A la sombra / Donald Trump

“Soy un gran defensor de los aranceles. Creo que los aranceles son la palabra más hermosa. Pienso que son hermosos. Nos harán ricos. Estamos subsidiando a Canadá por más de 100 mil millones de dólares al año. Estamos subsidiando a México por casi 300 mil millones. No deberíamos estar... ¿Por qué estamos subsidiando a estos países? Si vamos a subsidiarlos, que se conviertan en un estado. Estamos subsidiando a México, a Canadá y a muchos países en todo el mundo. Y todo lo que quiero es tener un terreno de juego nivelado, rápido, pero justo”, dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en NBC.

A la sombra…

Los impuestos que promete Trump siguen generando dolores de cabeza a los productores de autos. Paul Jacobson, Chief Financial Officer de General Motors, dijo que le encantaría meter la cabeza en arena y decir: “Esperemos que esto simplemente desaparezca”. Sin embargo, esa no es la realidad del mundo. “Pero la clave en situaciones como esta es no reaccionar de manera exagerada, porque, como hemos visto en la industria, los giros drásticos hacia los vehículos eléctricos, y luego retroceder o probar solo un poco, queman mucho capital y generan ineficiencias. Es mejor ser un poco paciente. Y si eso significa asumir algunos costos a corto plazo, podría ser la mejor solución a largo plazo. Simplemente no queremos sobrecorregir el negocio. Pero tenemos múltiples niveles de planes dependiendo de cómo evolucione esta situación”.

*

Doug Ostermann, jefe de Finanzas de Stellantis, dijo que han sido muy abiertos y públicos sobre el hecho de que aproximadamente el 40 por ciento de sus productos se fabrican en Canadá y México. Entonces, si hay impuestos nuevos desde la cancha de Donald Trump, claro que tendrán muchos problemas. “Mientras evaluamos todos estos escenarios, también estamos estableciendo contacto, como lo hemos hecho con administraciones anteriores, con la esperanza de tener un buen diálogo, brindarles nuestras opiniones, ¿verdad? y ayudar a dar forma a las políticas. Pero entendemos que es su responsabilidad gestionar la política comercial de los EU y, obviamente, nos ajustaremos según sea necesario”.

*

“Layda es una gran gobernadora; es un ave de tempestades, pero creo que está haciendo muy buen papel como gobernadora y tiene todo el derecho, en ejercicio de su cargo, a designar a los funcionarios que ella considere”, respondió el senador Adán Augusto López cuando le preguntaron por la incorporación de Jorge Luis Lavalle al gobierno de Sansores. Lo que sorprendió más fue la facilidad con que hizo ver como algo positivo un movimiento que se cuestiona mucho, incluso entre morenistas. “En lo personal, tiene mi afecto y mi respeto, Jorge Luis Lavalle; pero no puedo opinar de fondo en el asunto, porque, cuando fui secretario de Gobernación, de alguna manera intervine”. No quiso decir de qué forma.

*

En la alcaldía Xochimilco de la capital, de la morenista Circe Camacho, llevarán a cabo esta semana su ya famoso concierto de Navidad a cargo de la Banda Infantil y Juvenil, mismo que se lleva a cabo desde hace 53 años ininterrumpidamente. La citada agrupación musical tiene como propósito que las infancias de la ciudad tengan acceso a la educación musical de manera gratuita; asimismo, ha representado a la Ciudad de México, de Clara Brugada, en diversos escenarios y foros culturales de varios estados de la República e incluso en países como Estados Unidos y Corea del Sur.

*

Hablando de la CdMx, el Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a los diputados del Congreso capitalino a que repongan de manera urgente el órgano ciudadano local que debe estar a cargo de investigar y prevenir casos de corrupción, mismo que quedó inoperante el año pasado luego de que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana renunciaran ante la falta de recursos. El mencionado sistema está diseñado para poner lupa a los resultados de la Auditoría Superior, la Secretaría de la Contraloría y de la Fiscalía especializada para evitar la corrupción en la administración de la ciudad.