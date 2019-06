A la sombra | Donald Trump

Foto: Abraham Solís

“México está enviando una gran delegación para hablar acerca de la frontera. El problema es que ellos han estado “hablando” por 25 años. Nosotros queremos acción, no hablar. Ellos podrían resolver la Crisis de la Frontera en un día si así lo deciden. De otra manera, nuestras compañías y empleos regresarán a USA”, escribió ayer DONALD TRUMP, el presidente de Estados Unidos en Twitter.

***

A la sombra de la persecución de Emilio Lozoya por más de 190 países, nos cuentan que gestionó toda la compra de Agro Nitrogenados a través de uno de sus mejores amigos de la infancia y juventud, uno de sus incondicionales que hoy se siente abandonado. Anote el nombre de Edgar Torres Garrido, el exdirector de Pemex Fertilizantes a quien Emilio otorgó todo el poder para realizar la millonaria transacción.

***

A Edgar Torres Garrido le pusieron la multa de 620 millones de pesos por la operación de Agro Nitrogenados, y de eso sí no sacó un comunicado orgulloso el ITAM. El martes 4 de agosto el Instituto festejaba su nombramiento al frente de Pemex Fertilizantes, recordando que es egresado de Economía y después se especializó en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard. Hoy es una vergüenza para muchos, incluidos sus compañeros, que no lo pueden creer. Pero eso no es lo más importante del escándalo Lozoya.

***

La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Irma Eréndira Sandoval multó con 620 millones de pesos e inhabilitó por 15 años a este itamita, a quien muchos ven en un futuro como testigo protegido para decir todo lo que sabe sobre Emilio Lozoya y su grupo de trabajo, encabezado por Froylán Gracia García, uno de los hombres clave para las averiguaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto. En ese entorno muchos se preguntan si hablará de todo lo que sabe de Luis Videgaray y otros renombrados egresados de esa institución. ¿Será?

***

Dicen los que saben que el que anda muy envalentonado, a diferencia de muchos de sus cercanos, es Roberto Hernández Báez, el exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas. Que le cuenta a sus íntimos que prácticamente todas las advertencias que le llegan desde sus amigos del gobierno las toma como algo menos que “baba de perico”, pero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto muy pronto comenzará a revisar esos expedientes en su escritorio. El tema es la compra de medicamentos y Tamaulipas está entre los pendientes y temas candentes.

***

Nos cuentan que en Durango los priistas quieren modernizarse y limpiar su imagen a la brevedad más posible. Ven en la tecnología una salida plausible a los problemas de corto plazo que los aquejan. Por ejemplo, el dirigente estatal de los priistas en el estado, Luis Enrique Benítez Ojeda, propone al Consejo Político Nacional de su partido actualizar a la militancia a través de aplicaciones, que se desarrollen modelos y que incluso se utilicen registros biométricos de todos los que apoyan al partido. La idea es tener altas y bajas confiables, transparencia desde las bases que pueden hacerlos regresar al poder algún día.