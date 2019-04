A la sombra | Eduardo León Trauwitz

Foto: Alejandro Oyervides

“Afortunadamente me está pagando en efectivo la Secretaría de la Defensa Nacional. No me pueden depositar en mis cuentas, pero me pagan en efectivo”, dijo ayer EDUARDO LEÓN TRAUWITZ, ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, señalado e investigado como presunto responsable del delito de robo de combustible. Sin comentarios.

***

Que Aeroméxico perdió unos 200 millones de pesos en marzo, por dejar en tierra sus seis aviones Boeing 737 MAX-8, luego de las recomendaciones de las autoridades aéreas mundiales tras el accidente de un avión de ese modelo de Ethiopian Airlines, en el que fallecieron 157 personas.

***

Nos cuentan que durante una reunión con analistas, Andrés Conesa, el CEO de Aeroméxico, dijo que por el momento no tienen planeado volver a usar estas naves, pero si ningún otro accidente o advertencia se presenta, durante la primera semana de junio regresarán a los cielos. De hecho, reveló que están por recibir siete aviones MAX de Boeing este año, para tener una flota de 13 al cierre de 2019.

***

Con respecto a la infraestructura en la Ciudad de México, Conesa aseguró que están trabajando estrechamente con el gobierno. Desean optimizar la experiencia del pasajero y el valor económico de la industria de las aerolíneas para el país. “Estas discusiones están construyendo y están progresando bien”, comentó, con el tema de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México fresco en la memoria. “Durante los últimos 12 meses, llevamos a casi 22 millones de pasajeros, lo que refleja la profundidad y amplitud de nuestra red y el valor que podemos aportar a la economía mexicana. Como anunciamos en nuestra última llamada, comenzaremos vuelos directos desde la Ciudad de México a Barcelona, Guayaquil y Cali este verano”.

***

Que ahora sí los del Inai le están pegando al pan y al circo pal pueblo, dicho de otra forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Margarita Ríos-Farjat, debe dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol beneficiados con la condonación de créditos fiscales, los montos condonados, fecha y motivos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y el 4 de mayo de 2015, pues así lo instruyó el instituto. ¿Lograrán descifrar este misterio? ¿Se podrá saber además cuánto ganan los jugadores algún día? ¿Hablarán de dobles y triples contratos?