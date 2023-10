A la sombra | Einat Kranz

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz, parece haber enviado un mensaje a Palacio Nacional al decir que no apoyar a Israel ni condenar contundentemente los ataques de este fin de semana, en los que se registran más de mil muertos y dos mil heridos, es apoyar el terrorismo. Lo anterior luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara el discurso de no intervención entre israelíes y palestinos, esto en medio del proceso que México lleva a cabo en coordinación con ese país para lograr la extradición de Andrés Roemer y lograr la repatriación de Tomás Zerón desde aquellas tierras. “Mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”.

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se molestó porque uno de los medios amigos del Palacio le pidió ayer su opinión sobre Israel y Palestina. “Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia”, dijo el mandatario, molesto porque le preguntaron por un tema que no le gusta tratar, y tal vez evitando meterse en los problemas que se metió.

El tabasqueño se mantuvo sin comprometerse en su posición: “Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia”. Pues no, no se inclinó hacia Netanyahu e Israel, como algunos sectores en México y el mundo piden. Como dijo una cosa López Obrador, dijo otra. Pero en Israel entendieron otra.

Que legisladores de oposición en el Congreso de Quintana Roo pedirán que la administración de la gobernadora Mara Lezama transparente el gasto que está haciendo en publicidad; esto para verificar que los recursos del estado no se estén utilizando para la promoción de su esposo Omar Terrazas como cantante. Según los diputados locales, en diversos espacios se ha detectado la difusión del material discográfico “Pensando en ti”, y hasta la reproducción del sencillo “Amor, amor”, de Rafael Pérez Botija, interpretado por el cónyuge de la morenista. Por ello, dicen que pedirán una revisión al gasto oficial para evitar que el dinero público se esté utilizando para inflar al aspirante a estrella del espectáculo.

Tómelo con reserva, pero se habla mucho de que Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a pararse bajo el reflector. En febrero, se supo que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga desde mayo de 2022 el notable patrimonio inmobiliario de Scherer. Los registros indican que presuntamente ocultó la propiedad de al menos siete inmuebles en Ciudad de México y Acapulco durante su periodo como abogado presidencial.

Paralelamente a estas investigaciones, Julio Scherer resurge en el escenario político, bajo una fachada de supuesto apoyo presidencial, pues circulan versiones de que bajo el manto de la bandera de promotor de la 4T ha tejido una creciente red de influencia que suscita preocupación entre los allegados al poder.

Tal parece que dicho apoyo se inclinaría hacia candidatos de estados con elecciones en 2024, tales como Sasil de León en Chiapas, Javier May Rodríguez en Tabasco y Margarita González Saravia en Morelos. Sorprendentemente, evita la Ciudad de México, y hay quienes sugieren que es por precaución hacia la figura de Omar García Harfuch. Es claro que en el complejo tablero político, Scherer mueve sus fichas de forma audaz, un movimiento al que, sin duda, el presidente debería estar atento. El punto es que, nos aseguran, ya regresó.

Todo indica que una nueva política se está implementando en la Iglesia Católica, pues eso de callar en misa y guardar todos los pesares para el confesionario en México al parecer ya se acabó. Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), manifestó su preocupación por el estado que guarda el país en materia de inseguridad, por lo que indicó que han iniciado una agenda nacional por La Paz que habrá de darse a conocer a todos los sectores de la sociedad e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se buscará un acercamiento. “Hay una realidad de emergencia que se necesitaría atender”. Que involucrarán hasta a los ateos. Ahora falta ver quién les hace caso.