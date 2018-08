A la Sombra | Elba Esther Gordillo

La semana pasada Adrián Brígido Moral Piñeyro envió una carta aclaratoria a este espacio, para comentar que siempre ha presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial. “Durante 37 años me he desempeñado como servidor público en Petróleos Mexicanos, tiempo en el que he sido evaluado en apego a los principios de ética y profesionalismo que demanda la empresa y siempre he presentado en tiempo y forma mis declaraciones patrimoniales, sin tener notificación de incumplimiento o inconsistencias”, asegura. Sin embargo, solamente es pública la del 2005. En ese año detalló su ingreso, dos propiedades, tres vehículos, un Rolex y un Cartier Autoscaph. Después prefirió reservar sus datos.

***

Lo que no aclara el todavía funcionario es por qué no ha podido erradicar el robo de combustible, el cual subió de 20 mil a 30 mil millones de pesos en pérdidas, durante el periodo en el que ya era subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística. Pero explica:

“Las funciones de la Subdirección de Almacenamiento y Despacho a mi cargo son las de coordinar operaciones de todas las actividades de almacenamiento y despacho de productos petrolíferos, no así de transporte, ni de vigilancia de la red de ductos o salvaguarda de las instalaciones”.

***

A la sombra de esta aclaración del alto funcionario de Pemex, nos encontramos con que de acuerdo con datos de transparencia, Adrián Brígido Moral Piñeyro sí es el funcionario responsable del programa de seguridad física de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, del sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición y automatización diseñados para reducir el robo de combustibles. Se esperaba que este proyecto finalizara en 2018, pero por supuestas limitaciones presupuestales, fue diferido para 2019 (“Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TRAs. Ramo: 52 Fecha Inicial: enero de 2014”).

“Quiero justicia, no venganza. Y quiero regresar al sindicato. Los maestros no me han olvidado, muchos estarían conmigo”, este es uno de los últimos mensajes de ELBA ESTHER GORDILLO, de septiembre de 2015. ¿Seguirá anulado en su corazón el impulso de venganza? Eso lo podremos saber hoy, pues todo México espera las palabras de la maestra, el regreso de una de las líderes políticas más poderosas y que estuvo encerrada casi todo el sexenio. Lo que sí es claro es que ni los maestros, ni sus enemigos, la han olvidado.