A la sombra | Elba Esther Gordillo

Foto: Alejandro Oyervides

“La maestra ELBA ESTHER ahorita no tiene recursos, pues ni siquiera se los han acabado de devolver”, aseguró el coordinador nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Iván Peña Neder, mientras algunos reporteros y observadores soltaban una sonrisa de incredulidad. Agregó: “Tiene nuestro respeto solidaridad y cariño y si ella quiere protagonizar un espacio pues sin duda podrá hacerlo porque tenemos simpatía y vinculación con ella”. Que ya tiene cargo pues… aunque no tenga dinero.

***

Dicen los que saben que, o no se ponen de acuerdo al interior del Gobierno Federal, o de plano se les desinfló la “gran comisión negociadora” para convencer al gobierno de Donald Trump de no imponer tarifas arancelarias de cinco por ciento a todos los productos mexicanos a partir del lunes 10 de junio y hasta 25 por ciento después.

***

Primero el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la incorporación de un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la conferencia de prensa en la embajada de Washington. Dos horas después, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, confirma la participación del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, de José Rafael Ojeda, secretario de Marina, y hasta de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. ¡Equipazo!

***

Pero después del mediodía, los asistentes de comunicación de los secretarios enviaron mensajes para decirle indirectamente al exdirector del periódico Regeneración Nacional, que ellos no van. Que eso no es correcto. No obstante, sospechosismo causó luego de este incidente que el auto del secretario de Hacienda no fue visto en todo el día en los patios marianos. En las oficinas de Presidencia de la República se preparan para ofrecer una conferencia de último minuto, si el gobierno de Donald Trump hace regresar a Marcelo Ebrard con malas noticias.

***

Que los que tuvieron que trabajar ayer casi más que los de la oficina de Marcelo Ebrard, fueron los empleados que cuidan la imagen de Walmart en México, encabezados por Gabriela Buenrostro Ortega, encargada de Comunicación Corporativa, luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, evitó la compra de Cornershop. Los 225 millones de dólares que ofreció por la chilena creada por Daniel Undurraga, Pablo Cuevas y Oskar Hjertonsson, parece que se los van a saborear por el momento.

***

Los de Walmart en México de plano no querían atender el teléfono ni contestar a los correos electrónicos, no sabían qué responder. Al final, un escueto comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, encabezada por José Oriol Bosch Par, dice que están analizando el alcance de esta resolución de la Cofece y las medidas que adoptarán. Hasta ayer por la noche, dicen los que saben, no sabían cómo informar que Palacios los frenó en seco y que ya no podrán hacer lo que quieran en este país. Fieles a su estilo, los de Arkansas cierran la cortina hasta que el temporal pase de largo.