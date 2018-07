A la sombra | Elena Poniatowska

Nos cuentan que la senadora electa y excandidata a gobernadora de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, podría asumir su escaño en septiembre y dejar el espacio en noviembre a su suplente, Martha Guerrero, para irse a apoyar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

***

Delfina estará a cargo de la coordinación general en el Estado de México, área que se encargará de revisar los recursos federales que lleguen y de seguir con lupa el dinero que se destine a programas sociales.

***

Representantes de la formación política española Podemos, conformada por sindicalistas, intelectuales y muchos profesores de la Complutense de Madrid, viajaron hasta México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador.

Miembros de este partido, cuyo líder visible y mediático es Pablo Iglesias, fueron vistos ayer afuera del salón de fiestas donde los de Morena acostumbran reunirse. Con Lorena Villavicencio platicaban que el partido de AMLO es un ejemplo de éxito de la izquierda a escala global. Eran puro festejo.

***

Los que ya no ven la suya son los prestadores de servicios acuáticos de Acapulco, pues aseguran que los aumentos en el costo de los combustibles ha ocasionado el incremento de hasta 50 por ciento en los gastos operativos, lo cual ha pegado en la economía de los dueños de lanchas de recreo, yates, bananas y motos acuáticas, debido a que se ven imposibilitados para incrementar costos.

Aunque, en una de esas, ahora que llegue a contratar un servicio, pues podría estar hasta 50 por ciento más caro. Por aquello de que luego nos ven la cara de turistas.

***

"Debemos de reflexionar en dónde nos alejamos de nuestra militancia, nos alejamos de las causas que le importan a la gente, nos alejamos de un estándar de comportamiento que la gente no está de acuerdo con él y fue parte del mensaje que nos dieron el 1 de julio", así rompió el silencio Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI.

***

Sigue siendo un misterio, una amenaza difícil de rastrear. Hasta el cierre de esta edición no se había puesto una denuncia formal ante de la Procuraduría General de la República luego de que fue enviado un dron con dos granadas a estrellarse a la casa del secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa. Aunque no explotó, tampoco se ha dado a conocer cuál era el mensaje que acompañaba al dispositivo.

"No me va a invitar a nada, tengo 86 años, ya estoy con una pata en el cajón", dijo la escritora ELENA PONIATOWSKA después de visitar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en susoficinas de la colonia Roma. "Podría ser su abuelita", bromeó tras aclarar que esta no es la primera vez que se reúne con el fundador de Morena y reiterar que no ocupará ningún cargo en el nuevo gobierno.