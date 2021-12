A la sombra | Elizabeth García Vilchis

“Esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas o, por lo menos, que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas, ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas, pues, al evidenciarse las falsedades que difunden, pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias, y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación”, dijo ayer Elizabeth García Vilchis, la titular de Quién es quién en las mentiras. Ignorando su realidad, insistió en su espacio de los miércoles desde Palacio Nacional: “Seguiremos poniendo nuestro granito de arena desnudando las mentiras y pugnando por hacer valer el derecho a la información de los ciudadanos”. Ora resulta…

A la sombra…

Vaya que la justicia se politiza… Fue detenido en Veracruz el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río. Como sabemos, el presidente del órgano interno de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, ha denunciado excesos y abusos de la autoridad en el estado.

*

Dicen los que saben que lamentablemente, el alegre y hermoso Veracruz ha estado gobernado por un personaje mediocre, incapaz, rapaz y abyecto, Cuitláhuac García. Que Del Río haya sido detenido parecería venganza por la defensa que hizo Monreal Ávila de los seis jóvenes presos bajo la acusación del delito de ultraje a la autoridad y el señalamiento de que las autoridades violaron la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos.

*

Lamentablemente no es el único caso. Si se piensa bien, no sólo podríamos inferir venganza, sino además el servilismo al poder. Ojo con los atropellos en Veracruz. Una lástima.

*

“Queremos dejar constancia de que esta señora (Verónica Hernández Guiadáns, Fiscal General del Estado) tendrá que responder de este secuestro político, no vamos a permitir el abuso de poder y la impunidad”, dijo el veracruzano Dante Delgado, presidente del partido Movimiento Ciudadano. “Veracruz no merece un mal gobierno no debemos tolerar. Levanto mi voz indignada”. Acusó que José Manuel del Río es un preso político.

*

Por segundo día consecutivo, en la capital de Oaxaca, donde gobierna el morenista Oswaldo García Jarquín, se registraron protestas de trabajadores municipales y policías que exigen el pago de sus aguinaldos y prestaciones. Las manifestaciones, nos dicen, golpearon ya al sector turístico y a los comercios de la zona, mismos que tuvieron que cerrar, mientras se espera la llegada de miles de visitantes para los festejos navideños.