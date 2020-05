A la sombra | Emilio Azcárraga

Foto: Alejandro Oyervides





Dicen los que saben que Miguel Alemán ya tiene los 644.6 millones de pesos listos para tomar el control de 50 por ciento de Radiópolis, es decir, hacer efectivo el endoso en propiedad que le firmaron los de Televisa, de EMILIO AZCÁRRAGA JEAN, a los del Grupo Coral. Luego del pago atrasado de 603.4 millones de pesos, acordaron seguir siendo amigos hasta el próximo 8 de junio, esa es la fecha fatal. Si los Alemán no pagan, como han jurado en privado a todos los involucrados en la operación, los Azcárraga amenazan con hacer efectivas las demandas nuevamente y ahora sí, no estarán abiertos a negociaciones ni a descongelar cuentas. Por lo pronto, los del canal de Las Estrellas ya no se hacen responsables en sus reportes de las 17 estaciones de radio, dan por consumada su salida de ese negocio. Y los de Galem ya andan analizando quiénes serán sus locutores estelares.

***

Nos adelantan que, en los próximos días, no solo lloverán amparos contra las recientes decisiones en el mercado eléctrico o la militarización de la seguridad pública por parte de la cuatroté pues, desde este inicio de semana, tanto empresarios como particulares comenzaron a prepararse en caso de que la iniciativa con la que Morena pretende dotar de facultades al Inegi, de Julio Santaella, para acceder a la información patrimonial, financiera y bursátil de cualquier mexicano.

***

Aunque expertos en derecho e incluso en materia fiscal confían en que el Congreso y la Suprema Corte de Justicia mandarán a la congeladora la propuesta firmada por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, dicen que muchos prefirieron prevenir y empezar a asesorarse anticipadamente.

***

Luego de que académicos e investigadores exhibieran a través de redes sociales que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de María Elena Álvarez-Buylla, pasó la charola para que se “mocharan” para comprar insumos médicos que se destinarían al sector salud, la propuesta del organismo se tuvo que retirar formalmente por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

Pero no porque el titular del Ejecutivo estuviera en desacuerdo con que se recaudaran esos recursos, sino porque la propia redacción de la convocatoria insinuaba que la cuatroté estaba en dificultades para dotar de material necesario al sistema de salud público, contradiciendo la reiterada postura de que el Gobierno tiene recursos y fondos suficientes para atender la pandemia de Covid-19.

***

Las empresas mineras ya pueden reactivarse, mientras demuestren que cumplen protocolos sanitarios y llenen un cuestionario que avale su ejecución. El Gobierno Federal confiará en la palabra de ese sector, considerado ahora como esencial, al igual que la construcción y la industria automotriz.

***

Desde Palacio despejaron la duda entre los mineros, quienes preguntaban si podían operar a partir del 1 de julio. Con los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, todo mundo está calculando su regreso.