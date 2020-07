A la sombra | Emilio Lozoya

Foto: Alejandro Oyervides





A sacar las palomitas y las sodas porque por fin hoy comienza formalmente el juicio de EMILIO LOZOYA, después de haber pasado una semana en el hospital. Los reflectores estarán apuntando hacia quien se ha vuelto el testigo protegido de oro de la 4T, y cuyas declaraciones “extraoficiales” iniciales fueron un escobazo en el avispero político nacional. El público espera que corra la sangre tan pronto comience a hablar, pero los abogados nos dicen que lo esperado es que el juicio sea largo y tortuoso, sin grandes revelaciones en tanto su defensa y el gobierno federal comiencen con rounds de sombra y se pongan a jugar una especie de ajedrez político-jurídico.

***

Las sesiones a distancia no le han sentado bien al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para lograr acuerdos y generar los votos que respalden sus propuestas en la Primera Sala de la Suprema Corte. Tal es el caso de las indemnizaciones por el incendio en la Guardería ABC, las sanciones que se buscan concretar contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y más recientemente el caso de los niños migrantes. Resulta que su innovadora propuesta para que los niños que atraviesan México fueran reconocidos automáticamente como refugiados en territorio nacional no consiguió el apoyo de al menos tres de sus colegas y fue desechado. Y es que, durante la sesión de la Primera Sala, la votación no le fue favorable y los ministros Norma Piña, Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez desestimaron la propuesta que impactaría en la política migratoria del país. Mala racha del ministro.

***

Luego que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró a su secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, como nuevo secretario de Gobierno, nos cuentan que el próximo en ocupar el antiguo cargo del periodista y político, podría ser el hijo del diputado morenista Pablo Gómez, Argel Gómez Concheiro, quien hasta el momento ocupa el cargo de director general de Grandes Festivales Comunitarios en la Ciudad de México.

***

Aunque de manera oficial no hay crisis y todo está bajo control, lo cierto es que cunde el nerviosismo en Pemex por lo que está pasando en las refinerías del país. Esta semana habrá revisión de eventos, ya que en menos de dos semanas las plantas catalíticas ubicadas dentro de Salamanca y Cadereyta han expulsado nubes tóxicas sin que se haya explicado a detalle lo que ocurrió y sus posibles daños para la salud, además hubo un incendio adicional en Cadereyta por una impericia al arrojar gasóleo al drenaje. Nos hablan de inexperiencia en el manejo de Pemex Transformación Industrial (antes Refinación), que en año y medio lleva nombrados dos subdirectores con cero experiencia en plantas industriales y menos en refinación. El último, Jorge Luis Basaldúa Ramos, ni ingeniero es y venía del gobierno de la CDMX, donde Sheinbaum lo tenía haciendo labores administrativas como subsecretario de Capital Humano. Parece que les urgen técnicos.

***

Quien ya habla sin tapujos del futuro y sus aspiraciones es el senador Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en la Cámara alta. Como oportunamente dio cuenta El Sol de Zacatecas, el fin de semana pasado movió el avispero al decir, tal vez prematuramente, que está preparado para ser Presidente de México si se diera el caso. De paso anunció que demandará a quienes alguna vez lo acusaron de estar vinculado al narcotráfico. Además confirmó que su hermano David va por la gubernatura y relató el reclamo que le hizo al gobernador Alejandro Tello por no haber exigido rendición de cuentas a su antecesor, Miguel Alonso Reyes. El caso es que el senador ya es el primer formado en la cola sucesoria.