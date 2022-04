Dicen los que saben que todo está listo para la ceremonia de conmemoración para honrar la memoria de Miguel de la Madrid Hurtado en su 10° Aniversario Luctuoso Será el miércoles 4 de mayo de 2022 en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Se espera que a esta reunión asistan, además de los cinco hermanos De la Madrid, personalidades que recuerdan con cariño y respeto al expresidente de México. Uno de los asuntos que llama la atención es que Enrique de la Madrid anda queriendo competir por la presidencia de México y anda en campaña abierta desde hace meses. Por eso mismo, algunos de los invitados no quieren asistir. No quieren comprometerse, ni provocar especulaciones.

***

Cuentan que en las giras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realiza por toda la Ciudad de México para hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía se han dejado ver varios elementos castrenses y de la Guardia Nacional.





***





Los que saben de las llamadas “jornadas del bienestar” aseguran que las mencionadas corporaciones participan de la logística de los eventos, que tienen pinta de campaña; mismos a los que también acuden responsables de distintos programas sociales de los amloístas para ampliar los padrones de beneficiarios.





***





La dupla conformada por el matrimonio de la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, y el extitular del Indep, Jaime Cárdenas, va ganando terreno al interior de la 4T. La primera, aseguran, va colocando fichas afines en distintas dependencias y organismos autónomos, en tanto, el segundo se mantiene cercano al primer círculo cuartotransformista asesorando al Presidente en sus temas prioritarios y redactando las iniciativas y reformas que más interesan al mandatario nacional.





***





Llama la atención que Alexis Nickin Gaxiola, uno de los soportes financieros del canal de noticias LatinUs y yerno del priista Roberto Madrazo Pintado, es investigado por la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz.





***

También Federico Madrazo, nos cuentan, está en la mira de la FGR, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez. Son varios los objetivos que tienen en la mira alrededor del canal de noticias que encabeza en materia informativa Carlos Loret de Mola.





***

La lista de investigados por la FGR la complementa el empresario Cristián González Guadarrama y Marco Antonio Estrada Castilleja, ex secretario privado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de acuerdo con el expediente DEN-IUF-057/2021. ¿Será que al presidente de México de verdad le inquieta el trabajo del ex periodista de Televisa? ¿Tanto es su rencor?





***

Puede que sí. Ha estado desde Palacio Nacional golpeando al reportero e incluso anda atizando el fuego con el tema de su estilo de vida, de sus propiedades. “Y sí, me da envidia lo del departamento de Loret de Mola porque… ¿No lo tienes ahí? Me estaban comentando… Nada más para socializar información, porque ni modo que lo van a escuchar en la radio o lo van a ver en la televisión o lo van a leer en los periódicos; en algunos, pero mínimo. Me estaban diciendo de que es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México, el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México”. ¿Será nomás envidia o rencor por la información sobre su hermano y su hijo que ha dado a conocer Latinus?





***



Por cierto, Luis Estrada, director de SPIN, dice que López Obrador mencionó 72 veces a Loret antes del reportaje de la Casa Gris (27 de enero del 2022), en 774 mañaneras. Y desde esa fecha, lo ha mencionado 134 veces en solamente 60 conferencias. Que ya es tirria, dirán algunos.