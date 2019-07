A la sombra | Enrique Graue

Foto: Luis Calderón Guerra

Ya se acerca noviembre y la sucesión para elegir al nuevo rector en la UNAM. Dicen los que saben que el actual rector ENRIQUE GRAUE WIECHERS aún no define su reelección, lo que dependería en gran parte de que resuelva de la mejor manera sus actuales problemas de salud. Esta indefinición le abre la puerta de la contienda a la doctora en ciencias Rosaura Ruiz Gutiérrez

***

Rosaura Ruiz polarizó en la contienda con Jorge Alcocer en la anterior elección, lo que obligó a un encuentro entre los exrectores José Narro y Juan Ramón de la Fuente, para definir un candidato de unidad, o sea el doctor Graue. Además de respetable y ser una candidata natural desde hace varios ciclos, la doctora Ruiz es muy cercana a la Cuarta Transformación y con todas las posibilidades para avanzar en este propósito. Para ello, nos aseguran, ya se trabaja desde el campus universitario con dos enlaces muy cercanos a la actual jefa de gobierno de la CdMx, como vía de acceso al beneplácito del gobierno federal. Pero la “caballada universitaria” no está flaca. También suena otra mujer que podría buscar alzar la mano, que es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), María Angélica Cuéllar Vázquez, que perfila que haya tierra fértil para que la UNAM tenga su primer rectora en próximos meses.

***

Cuente con que hoy los representantes de 11 universidades estatales tendrán un intenso cabildeo presencial, telefónico y por Skype ante la inminencia del fin del rescate gubernamental ante sus deudas, anunciado por la SEP el fin de semana. Estas instituciones son una bomba de tiempo presupuestal (sólo la de Baja California debe más de mil millones de pesos) y algunas de ellas no quieren o dicen no poder ejercer medidas de austeridad, a diferencia de la de Morelos, que ha logrado bajar hasta en 47 por ciento de sus gastos. El problema ha superado a una inoperante ANUIES, dirigida por Jaime Valls, quien estaba acostumbrada a plegarse a los gobiernos pasados, en detrimento de sus representados y ante una situación de emergencia como esta, pues no encuentra el rumbo. Como dijo uno de los rectores emproblemados, ahora tendrán que negociar directamente con la subsecretaría que encabeza Luciano Concheiro, para lograr hilar fino soluciones que no afecten sus niveles educativos y sea lo menos dolorosa posible.

***

En la puja por la Presidencia del Senado las cuentas nada más no les salen a los operadores del senador Ricardo Monreal. Cuando por primera vez filtraron el supuesto chat donde se abordó por parte de los senadores la reelección de Batres, dijeron que solo lo apoyaron 12 elementos. Ahora, en la nueva filtración sobre el mismo chat, dicen que lo apoyan cerca de 21, luego entonces hasta en el seno del monrealismo el avance de Batres por la reelección de la Mesa Directiva es indudable. Martí Batres confirmó en una entrevista con este diario que está buscando la reelección como presidente de la mesa directiva del Senado y que existen las condiciones para lograrlo. Dice que fue buena su gestión.