“He sido blanco continuo de las difamaciones y mentiras del presidente”, responde desde Argentina Enrique Krauze, en una entrevista publicada en La Nación. “En este mundo orwelliano en que vivimos, ¿cuál es la fuerza de la mentira propagada diariamente desde el podio presidencial durante dos horas y luego multiplicada en Facebook, Twitter y todos los medios, con presupuesto estatal y hasta llegar a los últimos confines? Por lo pronto, la mitad del país le cree al presidente, a pesar de los esfuerzos muy grandes que hemos hecho por difundir lo que ocurre. Por nuestra cultura política, nuestros pueblos consideran que el hombre que está en el poder es el dueño del poder y que por tanto hay que respetarlo. El poder tiene esa aura mística entre nosotros desde tiempos coloniales”.

El influyente semanario británico The Economist, que aseguran nadie lee en Palacio por prejuicios ideológicos, hace notar a sus lectores internacionales con alto poder adquisitivo y poder político, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saca muchas ideas de la década de los 60 y 70. Pero el país, recuerda, ha cambiado mucho desde esos días en que veía el esplendor de Pemex en su natal Tabasco, igual que el negocio de la energía. “El pensamiento del señor López Obrador no”.





La publicación dice que desde que se convirtió en Presidente de este país, el tabasqueño ha querido recrear ese modelo anticuado de energía fósil controlada por el gobierno. Incluso ha puesto dinero para construir su refinería en Tabasco. Su intento más reciente implica darle el control del mercado de la energía eléctrica a la CFE, de Manuel Bartlett. Eso, dice The Economist, significaría un desastre para el país. “Back to the disco era”, dicen los británicos de esta 4T.





Dicen que en su declaración patrimonial de conclusión, el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló todos y cada uno de los recursos que recibe por sus actividades académicas, editoriales y profesionales, así como las hipotecas adquiridas para comprar tres inmuebles. Adicionalmente, el otrora funcionario de Hacienda apuntó que puso en renta las propiedades para pagar los correspondientes créditos; por ejemplo, la renta del departamento en Santa Fe es casi igual a la mensualidad que debe pagarse de hipoteca, mientras que el alquiler que cobra por la casa en Querétaro es incluso superior al abono mensual que debe hacerse para cubrir el crédito.





No es por intrigar, pero se imaginan al equipo de Alejandro Gerz Manero y a los litigantes de Juan Collado gestionar un acuerdo reparatorio para que el abogado de la Mafia del Poder salga del Reclusorio Norte a pesar de que un Tribunal le negó el amparo contra la acusación que le formuló la misma FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.





Pues bueno, dicen los enterados que en la oficina del fiscal se cocina un acuerdo para que Juan Collado libre las acusaciones y pueda acceder a su total libertad en un plazo no mayor a 12 meses. Incluso se habla de que daría algo de su inmensa fortuna como reparación del daño causado.





Que en Palacio Nacional nadie da crédito de semejante acuerdo, y lo peor es que esta concertacesión impactaría contra la lucha que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador durante más de 30 años, al evidenciar y sustentar los despojos y el grave daño que causaron muchos empresarios contra las finanzas públicas del país.





Sin embargo, nos aseguran que el fiscal Gerz Manero quiere impulsar este tema a nivel mediático para blindar el tema judicial que mantiene con la familia de su hermano y la Universidad de las Américas. Ah, y en una de esas tácticas no dude que puedan liberar una orden de aprehensión contra Santiago Nieto, enemigo del titular de la FGR.





Esta cuarta ola de Covid pega fuerte en los primeros días del 2022, uno de los contagiados es el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, quien desde su casa sigue las indicaciones médicas y estará atento de los asuntos de gobierno. Justo aquí a ver si atiende lo que pasa en la Secretaría de Salud, que adeuda más de 4 millones de pesos a empresas de monederos electrónicos que proveían de vales de despensa a todo el personal de salud del estado.