A la sombra | Enrique Luis Graue Wiechers

El estallido del escándalo de las becas en la UNAM, que encabeza el oftalmólogo Enrique Luis Graue Wiechers, ha generado una ola de protestas y cierre de escuelas y facultades en el campus universitario. Aunque funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), liderada por Leticia Ramírez, afirman que ellos intentaron negociar los recursos necesarios, se ha señalado a Enrique del Val, titular de la Coordinación General de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el presunto responsable de claudicar en la batalla por las becas.

A la sombra…

Mientras algunos observadores sospechan que este es un nuevo episodio en la lucha por la sucesión en la Rectoría de la UNAM, lo que es innegable es la preocupante disminución del terreno que tradicionalmente ha ocupado la institución. Esta situación se ha agravado por la falta de una gobernanza efectiva que ha dejado a la universidad vulnerable tanto interna como externamente.

***

El frente “Va por México” en la capital del país va con paso firme ¡hacia la fractura! Esto porque los alcaldes interesados en ser candidatos para la Jefatura de Gobierno no parecen estar dispuestos a cerrar filas. Así lo dejó ver recientemente el titular de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien aseguró que hay perfiles “muy radicales” refiriéndose a los panistas que dicen llevar mano en la designación del abanderado con el que buscarán quedarse con la Ciudad de México en el 2024.

***

El presidente de la Concamin, José Abugaber Andonie, y el presidente de la Comisión de enlace legislativo de la misma, Carlos Garza Galán, se dieron cita en el Senado de la República para acompañar la inauguración de la exposición fotográfica “La Industria en México”. Con dicha muestra, que contempla unas 68 imágenes, la Cámara Alta presidida por Alejandro Armenta Mier pretende reconocer el papel que las compañías afiliadas a ese organismo empresarial han tenido en el desarrollo del país, sobre todo en lo que se refiere a sectores como el textil, cemento y acero.

***

De acuerdo con Don Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la DEA anda operando en el país sin autorización. “Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡Cómo van a estar espiando! ¿Qué, no hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, porque… Pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad”.

***

A propósito de narco y soberanía, nos recuerdan que en 2005, el presidente Hugo Chávez dejó de cooperar con la DEA, la acusaba de espiar en Venezuela. En 2008, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos del país, acusándola de conspirar con la oposición para socavar su gobierno. Ambos líderes acusaban a la agencia de interferir en los asuntos internos del país y violar su soberanía.

***

Nos recuerdan que la expulsión de la DEA, hoy bajo órdenes de Anne Milgram, se produjo en un momento en que Bolivia estaba experimentando un auge económico y político bajo el gobierno de Morales, quien se había convertido en un líder regional influyente en la lucha contra el libre comercio y la injerencia extranjera en los asuntos de América Latina.

***

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió el apoyo de los sectores productivos de Veracruz en su aspiración por la candidatura presidencial de Morena y la continuidad de la 4T. Durante su recorrido, López se reunió con trabajadores petroleros, cañeros y ganaderos, sectores que son importantes para la economía veracruzana, y les garantizó la continuidad de proyectos que forman parte de la agenda de la Cuarta Transformación.

***

Esta buena recepción hacia López no es casualidad, ya que Veracruz ha sido una de las entidades más beneficiadas con proyectos relacionados con el sector energético durante la actual administración, incluyendo nuevos campos petroleros, modernización de plantas de la industria agroquímica e infraestructura para el transporte de combustibles. Por lo tanto, existe una coincidencia en las agendas de López y estos sectores productivos de Veracruz.