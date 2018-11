A la sombra | Enrique Peña Nieto

Foto: Alejandro Oyervides

“El Gobierno de la República lo tiene muy claro. Quienes crean los empleos, quienes hacen las inversiones e impulsan el crecimiento, son los empresarios. Por experiencia propia, en los sectores privado y público sabemos que el crecimiento, la inversión y el empleo no se producen por decreto ni por mero voluntarismo”, expresó el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. “En esta administración, el gobierno, las principales fuerzas políticas y los empresarios privilegiamos el diálogo para impulsar los cambios que requería el país”. ¡Sopas! El que entendió, entendió...

“Banco de México sí debería endurecer la pierna, con este tema de las comisiones, pero no hemos escuchado algún pronunciamiento fuerte de Banco de México acerca de este tema”, declaró el defensor de los usuarios de tarjetas de crédito y débito, así como de créditos al consumo, hipotecarios y automotriz, Mario Di Costanzo Armenta. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está a favor de controlar los cobros elevados de los bancos en México, pero debe seguirse un proceso ordenado, advierte. Por lo pronto, ve muy tibio el actuar de Alejandro Díaz de León.

Quienes se acaban de sumar al “Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico”, iniciativa de la Fundación Ellen McArthur, en colaboración con la ONU Medio Ambiente, para buscar disminuir con la contaminación por plásticos, es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), de Aldimir Torres, y la firma PetStar, de Jaime Cámara, esta última parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC). Así, suman poco más de 250 organizaciones alrededor del mundo, entre los que destacan los principales productores de alimentos, bebidas y envases, mismos que se comprometen a innovar para garantizar que el 100 por ciento de los envases se puedan reutilizar, reciclar o compostar, al tiempo de eliminar los empaques innecesarios.

"De manera oficial podemos decir que no está confirmada la visita de Donald Trump a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Está confirmada la presencia del vicepresidente Mike Pence, ésa es la única información que desde el equipo de presidencia de Andrés Manuel podemos hacer", dijo Jesús Ramírez, el vocero del presidente electo, luego de que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, confirmara la visita del republicano. Lo metió en problemas pues.

“Han confirmado varios presidentes, que vienen a acompañarnos, entre ellos me enteré ayer que Trump ya confirmó, y hay varios que ya confirmaron”, dijo la morenista en entrevista al terminar el informe de la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero luego la hicieron salir a decir que no ande hablando de lo que no sabe. Muchos ya imaginaban la foto del encuentro cara a cara de Donald Trump y el venezolano Nicolás Maduro. ¿A quién le dirían: comes y te vas?