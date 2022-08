A la sombra | Enrique Peña Nieto

Que no lo platiquen en Palacio Nacional, pero en la Secretaría de Gobernación se coló en el equipo de Adán Augusto López una funcionaria que no solo participó en el ejercicio de unos 113 mil millones de pesos dirigidos al fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sino que se encargó del cuestionado programa Cruzada contra el Hambre que, con un presupuesto de más de 8 mil millones, solo pudo beneficiar al 0.1% de la población objetivo en la administración de Enrique Peña Nieto.

A la sombra…

Se trata de la actual directora General de Programación y Presupuesto, Janette Taboada Vega, quien se desempeñó como directora de Programas Sectoriales, Apoyo Operativo y Organizacional de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda que llevaba entonces Luis Videgaray.

***

A finales de junio, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, declaró que los narcobloqueos eran algo normal en las carreteras de la entidad y que incluso a él le habían tocado algunas amargas experiencias en el camino.

***

Disgustado con sus palabras, el gobernador Enrique Alfaro negó categóricamente que existieran retenes criminales en las vías y aseguró que en la entidad se gozaba de la libertad de tránsito. Por si fuera poco, pidió al líder eclesiástico no realizar más declaraciones con potencial de generar pánico entre la población.

***

La respuesta de Alfaro no ha envejecido con gracia, pues después de varios enfrentamientos entre las autoridades y criminales que terminaron con bloqueos, incendios y pánico, ya no queda duda que el Cardenal tenía razón. Lo anterior no sorprende a nadie, pues en aquel estado hasta un influencer puede cerrar el Periférico de Guadalajara si así lo desea, y peor aún, sin sufrir consecuencias.

***

Dicen los que saben que los de Banyan Tree ya armaron un gran alboroto en Acapulco, de Abelina López Rodríguez, pero no precisamente entre el pueblo bueno que no tiene ni idea de qué pasa adentro de las lujosas instalaciones que difícilmente los mexicanos pueden pagar para disfrutar.

***

Que el equipo de ventas a cargo de Sergio Serra ofreció originalmente departamentos de 140 metros cuadrados y ahora pretende vender 190 metros cuadrados, exigiendo el pago inmediato del 100 por ciento y sin que ni siquiera se hayan empezado a construir.

***

Confiados en que los ricos son los que pueden comprar uno de estos departamentos, decidieron aumentar casi 36 por ciento más la dimensión del producto sin consentimiento del comprador. Dicen que para darle formalidad legal al asunto, Banyan Tree y GMD envían a cartas amenazantes a sus sorprendidos clientes, firmadas por su representante legal Federico Ochoa Peressini, en las que advierten que de no aceptar pagar más y saldarlo al 100 por ciento a la brevedad, vendrá la cancelación en automático del contrato de compra, además de hacerse acreedores a una sanción del 10 por ciento del valor de la transacción, que en promedio ronda el millón de pesos.