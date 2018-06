A la sombra | Ernesto Torres Cantú

“Estamos cerca del final de un proceso electoral presidencial sin acontecimientos notables, donde el tema principal ha sido... las encuestas. Pocas cosas se han debatido entre los mexicanos durante las campañas electorales fuera de los resultados de las encuestas; desde nuestro punto de vista, esto demuestra la incapacidad por parte de los actores políticos de posicionar temas significativos de política pública en la mente de los votantes, no el que no haya asuntos importantes por debatir. De 915 titulares sobre los candidatos presidenciales de una muestra de periódicos, apenas 22% tenían que ver con sus propuestas”, escriben Sergio Luna y Celina de la Garza en una nota especial de Citibanamex, titulada como Encuestas presidenciales: Ajustando por el Ruido Aclara la Señal.

Hablando de señales, Nate Silver, autor de La señal y el ruido, dice: “Para poder diferenciar la señal del ruido es necesario tanto el conocimiento científico como el conocimiento de uno mismo: serenidad para aceptar las cosas que no podemos predecir, valor para predecir las cosas que sí podemos predecir y sabiduría para saber diferenciar las unas de las otras”.

“Sabemos que tenemos el triunfo en las manos”, reiteró ayer Yeidckol Polevnsky, cuando le cuestionaron a qué se refiere con eso de que soltarán al diablo si Andrés Manuel López Obrador pierde las elecciones. “Yo soy la diabla”, trató de suavizar la presidenta de Morena.

“Andrés ya ganó, nos falta un trámite que tenemos que cumplir el próximo domingo”, repite la política, con su tono altanero.

No es que desconfiemos de las encuestas y los encuestadores, en realidad no les creemos mucho después de los vagos resultados que han presentado. Esta es una explicación de Citibanamex: “Los encuestadores serios son de hecho los primeros en advertir que las encuestas son una indicación de las preferencias del público en el momento en que se realizan, en lugar de una proyección de intenciones el día de las elecciones. Así, a medida que las preferencias cambian con el tiempo conforme las campañas, los debates y eventos políticos se desarrollan, no debemos interpretar los resultados de las encuestas como pronósticos del resultado final”. La foto final la tendremos muy pronto.

Citibanamex, que encabeza ERNESTO TORRES CANTÚ, dice que al comparar las encuestas publicadas, sí hay diferencias al revisar los datos brutos, pero los márgenes son demasiado amplios para cambiar la conclusión.

“AMLO, el candidato de izquierda, ha sido el líder indiscutible en las preferencias, con una tendencia alcista interrumpida sólo por un ligero salto discreto alrededor del día 100 antes de las elecciones (es decir, el 23 de marzo)”.

Pero ojo, dicen los analistas del grupo financiero, a medida que las preferencias cambian con el tiempo conforme las campañas, los debates y eventos políticos se desarrollan, no debemos interpretar los resultados de las encuestas como pronósticos del resultado final.