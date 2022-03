A la sombra | Ernesto Zedillo

“Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida ─gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos─ de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos”, comentó el ex presidente Ernesto Zedillo ayer, durante una conferencia de una empresa de tecnología. Y no, no mencionó nombres, no fue específico.

A la sombra…

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, anunció el nombramiento de 33 nuevos miembros para el Consejo Asesor de Seguridad Nacional, antes de la primera reunión del 21 de marzo de 2022. Durante los últimos meses, nos cuentan, Mayorkas ha estado trabajando para construir un equipo para ayudar a definir la visión estratégica del Departamento, fortalecerlo para enfrentar mejor el panorama de amenazas cada vez más dinámico y en rápida evolución, y aprovechar la tecnología y la innovación para modernizar los programas que administra.

***

Por ello, destacan algunos miembros de este nuevo Consejo Asesor, como John Allen, Presidente de The Brookings Institution; Marc Andreessen, cofundador Andreessen Horowitz; Mary Barra, Chief Executive Officer de General Motors Company; Safra Catz, CEO de Oracle; Lynn Good, CEO de Duke Energy; Danielle Gray, Jefe legal global de Walgreens Boots Alliance; Robert Isom, CEO de American Airlines; Scott Kirby, CEO de United Airlines; Brian Moynihan, CEO de Bank of America; y Leon Panetta, antes secretario de Defensa de EU y hoy Presidente de The Panetta Institute for Public Policy. Parece que estará muy bien asesorado.

***

Mientras tanto en México, dicen los que saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere presumirle al mundo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y que ya invitó a todos los embajadores acreditados en México a la inauguración del próximo lunes. Algunos no querían ir, no vaya a ser que se conviertan en tema de conversación sin querer, pero ya están arreglando su outfit, porque les pidieron llevar zapatos cómodos, pues se espera que caminen por todas las instalaciones.

***

El mismo día en que el fiscal Alejandro Gertz Manero se reunió con la Junta de Coordinación Política, se instaló en la Cámara de Diputados la Subcomisión de Examen Previo, el ente donde se van a desahogar las solicitudes de Juicio Político, incluida la que los hermanos Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas dejaron radicada en la Secretaría General del Congreso para que se inicie un procedimiento contra el titular de la FGR. En el tintero hay también otras solicitudes de procedencia que los legisladores deberán sustanciar para luego someterlas a votación del Pleno, entre las que se encuentran igualmente las de algunos consejeros electorales.