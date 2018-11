A la sombra | Esteban Moctezuma Barragán

Foto: Luis Calderón

“México cuenta con una planta magisterial de lujo, México cuenta con grandes maestros, tenemos una enorme riqueza en nuestro magisterio y quien ha tratado de hacernos creer lo contrario está equivocado, porque en ellos tenemos las columnas que van a sustentar este Acuerdo Educativo Nacional", expresó el próximo secretario de Educación Pública, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.

***

China Southern Airlines, que dirige en Norteamérica Kevin Hou, eligió nuestro país para dar a conocer la apertura de una nueva ruta directa de Shenyang, China, a Los Ángeles, California. Hecho con el que una vez más sorprendió al mercado, ya que a partir del 18 de diciembre trasladará a más de 270 pasajeros, mediante el Airbus A330-300, una de las unidades más modernas, ecológicas y eficientes que existe. Así, una vez más, la aerolínea da cuenta de por qué es la tercera más importante del mundo, con un promedio de 17 millones de horas-vuelo. Y en el corto plazo se evaluaría la expansión de sus frecuencias desde México.

***

Una de las firmas que apuesta por la economía mexicana es la firma portuguesa Mota-Engil, que aquí lleva José Miguel Bejos, tan es así que se prepara con inversiones por seis mil millones de pesos para proyectos de infraestructura, energía y turismo, en parte por la emisión de un Certificado Bursátil de Proyectos de Inversión (Cepri) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta empresa es líder en proyectos a nivel mundial, por lo que no debemos perder de vista las aportaciones y trabajos que realizará en México.

***

Nos cuentan que anda muy nervioso DJ Koh, Presidente y CEO de la División de Comunicaciones Móviles y de TI de Samsung Electronics. No porque otro teléfono se le queme en las manos a sus clientes, literalmente, todo tiene que ver con la apertura de la tienda de la china Xiaomi en México. Los coreanos saben que fácilmente pueden perder más ventas a partir de la entrada formal de su competencia a este país. Sus empleados mexicanos, nos cuentan, desestiman sus observaciones, se sienten lo suficientemente fuertes como para seguir el camino de Nokia (ya nos entendieron…). La tienda de Xiaomi se inaugura la siguiente semana en esa plaza que está allá por el Toreo, en el Estado de México.

***

“Nunca más los grupos económicos estarán por encima de la política”, dijo ayer el senador y doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, Ricardo Monreal Ávila. El de Zacatecas aseguró que lo que viene para México es bueno para la población en general y malo para quienes han medrado con el país. No le puso nombre a los destinatarios del mensaje, pero algunos, muchos hombres de negocios, se sintieron aludidos.

***

Guarde bien esta frase: “Termino muy tranquila. Muy tranquila, con la cara en alto. Aquí voy a seguir y aquí voy a estar. Así es que vamos a seguirnos viendo”, dijo la aún secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Fue más allá. “Que me requieran. Ya dije yo. Que me busquen hasta por debajo de las piedras. Yo no necesito ni perdón ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”.