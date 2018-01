A la sombra | EU podría matar el TLCAN

Tome nota porque dentro de unos meses, adelantamos días, se comenzará a hablar mucho de una empresa llamada Broxel. Si usted no lo sabe todavía, es un sistema de pagos que supuestamente no está regulado ni vigilado por las autoridades, y que se vende como una opción más en el mundo digital. Es decir, usted ha escuchado hablar de ese misterio llamado Bitcoin. Pues resulta que eso es una tropicalización de las monedas virtuales, pero en realidad estamos hablando de movimientos de efectivo que entran en los sistemas financieros sin ser auditados, rastreados o cuestionados. Una pista más que nos cuentan, es que una familia muy arraigada en Oaxaca está detrás de estas tarjetas y este flujo de efectivo que cualquier narcotraficante desea tener en sus manos para lavar sin tener que enfrentar a las autoridades, no digamos de México, de Estados Unidos. Le seguiremos informando, es un tema muy delicado que ya encendió las alertas. Los Murat, por cierto, saben mucho de qué estamos hablando.

***

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dice que la economía mexicana vive momentos difíciles, de incertidumbre, ante la posibilidad de que Estados Unidos mate el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Nosotros sí sabemos que existe la posibilidad política de que se demande la terminación del Tratado por parte de Estados Unidos”, dice Castañón.

***

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anda en Washington. Claramente, nos cuentan nuestras fuentes, anda tratando de arreglar los mensajes encontrados del Tratado de Libre Comercio. Quiere dejar en claro que nuestro país saldrá bien librado, a pesar de las amenazas lanzadas.