A la sombra / Evelyn Salgado

Guerrero se encuentra en un momento crítico. Bajo el débil liderazgo de Evelyn Salgado, el estado enfrenta el desafío monumental de reconstruir Acapulco y sus comunidades circundantes, una tarea que adquiere urgencia con eventos de alto perfil como el Abierto Mexicano de Tenis y la 87° Convención Bancaria en el horizonte. La atención se centra en la zona Diamante de Acapulco, epicentro de estos eventos, donde el Viaducto La Venta – Punta Diamante languidece en estado crítico tras el embate del huracán Otis, sin que las autoridades muestren signos de acción.

En un movimiento que marcó un precedente, el gobierno estatal expropió este tramo a Autopistas de Guerrero, parte de Fibra Orión, que no solo había mantenido el viaducto sino que también se ofreció a colaborar en su rehabilitación poshuracán. Esta oferta de ayuda, sin embargo, parece haberse encontrado con oídos sordos en el gobierno de Salgado, que aún no ha respondido. Unos dicen que está esperando la respuesta de su papá, Don Félix, otros dicen que no está entre sus prioridades, con la violencia desbordada en Taxco, Acapulco, Ixtapa y Chilpancingo, por citar un par de problemas latentes.

***

El reloj avanza inexorablemente para Acapulco, y la administración Salgado se halla ante una encrucijada: puede aceptar la mano extendida por la concesionaria y acelerar la recuperación de una arteria vital para la región, o continuar en un impasse que solo agrava la situación de violencia y deterioro. Los ojos están puestos en Guerrero, esperando ver si sus líderes tomarán las decisiones necesarias para restaurar la gloria de uno de sus destinos más icónicos y críticos. La capacidad de respuesta del gobierno no solo determinará el éxito de los próximos eventos sino que también será un testamento a su compromiso con la reconstrucción y el bienestar de sus comunidades.

***

¿En el Instituto Politécnico Nacional sabrán que uno de sus académicos, el doctor Gabriel Sánchez Pérez, integrante del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral, anda muy interesado en que el árbitro electoral compre un sistema para automatizar la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo que el INE sube al PREP al IPN? Será acaso una postura institucional o será acaso el negocio de alguien o de varios con la camiseta de tan prestigiosa institución académica.

***

Que los llamados a la unidad del candidato morenista para la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, parece que no han tenido muy buen recibimiento, pues son sus propios aliados los que andan promoviendo las recientes rebeliones morenistas para subir el costo en las negociaciones de espacios ante un muy probable triunfo de la 4T en aquella entidad, en la que Rutilio Escandón terminará su gestión. Específicamente nos referimos al Partido Verde y a quien era su carta fuerte para encabezar la alianza en el sureste, la senadora Sasil de León; que aunque lidera la fórmula para la Cámara Alta, todo indica que no ha dejado atrás su deseo de hacerse del ejecutivo local.

***

En lugar de acelerar acciones ante la crisis hídrica que es inminente en la Ciudad de México, el gobierno capitalino optó por descalificar las recientes protestas de colonos que han padecido desabasto de agua. Lo anterior le valió ya al jefe de Gobierno, Martí Batres, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital, que lleva Nashieli Ramírez; esto para que se tomen en serio los reclamos y se pongan en marcha acciones que mitiguen la escasez del líquido. ¿Será que a los Batres nunca les falta el agua?