A la sombra | Evelyn Salgado Pineda

Guerrero arde. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo una declaración sobre el inicio de un diálogo con representantes de más de tres mil personas que se manifestaron en Chilpancingo, provenientes de los municipios de Quechultenango y Mochitlán. Sin embargo, hasta el momento no se ha observado ninguna acción concreta por parte de la mandataria para abordar las demandas de los manifestantes.

Aunque señaló que los manifestantes están siendo atendidos por el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no se ha presentado ninguna solución o propuesta para resolver sus inquietudes.

***

La gobernadora enfatizó que su gobierno prioriza el diálogo en lugar de la represión, pero no ha proporcionado detalles sobre las medidas concretas que se tomarán para abordar las demandas y encontrar soluciones. Además, mencionó mantener comunicación constante con titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero no se ha informado sobre acciones específicas que se estén llevando a cabo en este sentido. Por lo pronto, no se aclara qué exigen los manifestantes, ni se aclara si la presunta relación de narcotraficantes con políticos de Chilpancingo tiene algo que ver con este nuevo capítulo de violencia.

***

Apenas en octubre pasado, el presidente del Consejo de Administración de la Central de Abasto de Toluca, Pascual Vilchis Sánchez, presumía una disminución de hasta 85 por ciento de la inseguridad dentro del mencionado establecimiento. Sin embargo, el incendio provocado por un comando armado que amenazó a los locatarios la madrugada de este lunes y que dejó nueve fallecidos parece indicar lo contrario.

***

Según la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México, en abril mismo fueron detenidos 21 presuntos extorsionadores que cobraban derecho de piso en el lugar que, además, había sido identificado ya como una de las zonas con más alta incidencia de violencia contra las mujeres.

***

Muy innovador resulta el plan de seguridad propuesto por Marcelo Ebrard para instalar mecanismos de reconocimiento facial, identificadores tecnológicos, rastreadores y otras herramientas que, si bien pueden utilizarse para combatir la delincuencia, también ponen en riesgo los datos personales de las personas.

***

Si en este país el cuidado de la información personal de los ciudadanos fuera prioritario, nadie le pondría peros a la estrategia del excanciller. No obstante, en la actual administración ni siquiera les resulta necesaria la operación del instituto que precisamente se encarga de esas tareas.

***

Dante Delgado, líder del partido Movimiento Ciudadano, instó a la calma y a mantener la confianza frente a las voces que solicitan a su fuerza política unirse a la oposición. Ayer reconoció la ansiedad de algunos sectores por detener al régimen actual, pero les pidió paciencia, serenidad y confianza en el proceso.

***

Además, anunció que será en noviembre cuando Movimiento Ciudadano defina el método para elegir a su candidato presidencial y se negó a adelantar si apoyarán a Xóchitl Gálvez. Delgado enfatizó que, a pesar de ciertos liderazgos que respaldan la aspiración de Gálvez, no existen divisiones dentro del Partido Naranja. También minimizó el anuncio del gobernador Enrique Alfaro sobre su salida del partido, restándole importancia a cualquier supuesta quiebra interna.