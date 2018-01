A la sombra | Fake news, mariguana y AMLO

Hablando de fake news y guerra sucia política en el ciberespacio. Las autoridades de Hermosillo localizaron cinco cuentas de Facebook falsas con el nombre de la candidata Patricia Azcagorta, por lo que se están preparando para tomar acciones legales contra Google y Facebook, que de entrada deberán vigilar y bajar las cuentas. Las empresas estadounidenses, seguramente, dirán que ya trabajan en este delicado asunto y que tratarán de cuidar su infraestructura para evitar ser señaladas como foco de noticias mentira. Pero el daño está hecho.

"Cuando menos en las zonas turísticas del país deberíamos legalizar el uso de la mariguana”, dijo Enrique de la Madrid, el titular de la Secretaría de Turismo, durante su participación en la conferencia "Perspectivas turísticas para México 2018". Más de un funcionario pidió que le repitieran lo que creían que no habían escuchado, su comentario se robó la jornada, era el comentario recurrente en comederos políticos y elegantes cenas de esta capital. "No podemos permitir que destinos como Los Cabos o Quintana Roo estén sufriendo guerras del crimen organizado por tener un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado". No cabe duda que el hijo del ex presidente encendió las discusiones.

Andrés Manuel López Obrador otra vez se fue contra el Fondo Monetario Internacional, que encabeza Christine Lagarde. El FMI ayer pronosticó que la inflación en México disminuirá drásticamente este año, a la vez que mejorará la actividad económica del país. Mejoró el panorama para México hace unos días. Pero, dijo que hay riesgos en el horizonte, por ejemplo, las elecciones programadas en muchos países de la región. “Rodearán de incertidumbre la situación económica y política a lo largo del próximo año”.

En Chiapas, López Obrador dijo que los mexicanos no deben preocuparse por esta alerta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dice que el gran problema del país es la corrupción, y que el organismo ha solapado esta práctica en México, son cómplices de la corrupción. Enfatizó que a los mexicanos les ha ido muy mal con los protegidos, los alumnos del Fondo Monetario Internacional, porque han hecho muy mal papel en el manejo de la economía nacional. “No ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, es prácticamente cero el crecimiento económico de México, porque ha crecido la economía a una tasa del 2 por ciento, pero si descontamos el aumento en la población es cero crecimiento”. Parece que ahora la discusión entrará en el terreno que domina mejor que nadie Pepe Toño Meade. ¿Se atreverán a debatir con argumentos terrenales los que ven en la riqueza y la generación de capital todos los males de los mexicanos?