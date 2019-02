A la sombra | Felipe Calderón

“Me parece muy desafortunada la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador (...) jamás cometí ningún acto de corrupción con ninguna empresa, si tiene pruebas, tiene que mostrarlas (...) si no las tiene es mejor que guarde silencio (...) no se vale difamar ni calumniar sin pruebas”, respondió FELIPE CALDERÓN, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, luego de la conferencia matutina en donde lo señalaron como facilitador de negocios de Iberdrola en el país, como coyote, como corrupto...

***

López Obrador habló de Felipe Calderón: “Fíjense hasta dónde se llegó, se llegó a que una empresa de estas, que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad”. Durante su conferencia mañanera, el Presidente dijo que este no fue el único caso. “Es muy interesante el tema, porque no sólo fue a este expresidente, porque quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama a esto?, conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”.

***

Felipe Calderón dijo que quiere hablar de los ingresos de López Obrador en público o privado. Y dijo que rechaza las “insinuaciones” de que ayudó a Iberdrola o Avangrid, además, asegura que no viola ninguna ley. “Yo esperé cuatro años, la invitación no me llegó antes, para poder trabajar (...) Yo vivo de mi trabajo”. Sugiere también que el Presidente de México no ha trabajado para mantener a su familia, Calderón quiere que AMLO explique de qué ha vivido todo este tiempo.

***

Dicen los que saben que dentro del sector energético se comenta ya de un posible nuevo dolor de cabeza para Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos, ahora cortesía de Rogelio Hernández Cázares, director general de Pemex Fertilizantes. Se habla de presuntos desvíos de recursos públicos en Oaxaca y de pago de facturas sin contratos de por medio.

***

Nos cuentan que el directivo anda con los nervios de punta, que grita de pronto a la menor provocación, que se siente incómodo, y más luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves en su matutina que no aceptará en su gobierno a funcionarios señalados por actos de corrupción, ni siquiera que sean sospechosos de actos ilegales.

***

Basta recordar que ya fueron separados de sus cargos en Pemex Miguel Ángel Lozada, Héctor Salvador Salgado y Luis Galván Arcos, por su probable participación en 25 contratos irregulares entre Petróleos Mexicanos, universidades y empresas fantasma. Se habla de facturas por casi 60 millones de pesos que estan a punto de sacar de un archivo, que se creía muerto, para conocer más de algunos contratos, de los cuales, algunos empresarios involucrados ya comenzaron a pedir se les deslinde.