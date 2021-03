A la sombra | Félix Salgado Macedonio

“No hay elementos en esta Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) para afirmar que Félix Salgado Macedonio no cuenta con buena fama pública”, informaron los de Morena el pasado sábado ya muy entrada la noche. Determinaron que son infundados los agravios expuestos contra el político, pues son puras “notas periodísticas”, y sigue por lo tanto siendo elegible para la candidatura a Gobernador de Guerrero.

***

La CNHJ de Morena explicó que no tiene las facultades para juzgar en materia penal, pues es atribución del Ministerio Público, así como el ejercicio de la acción penal. “Siendo así al evitar la trasgresión de facultades que no le corresponden a la CNHJ, así como no habiendo ley expresa en la cual se faculte a la misma para el ejercicio de la acción penal, la comisión no puede determinar los actos que se le imputan al demandado”, aclaró en su documento.

***

Por lo anterior, Morena, que encabeza el desaparecido Mario Delgado, instruyó a su Comisión Nacional de Encuestas para que una vez elegidos los candidatos y candidatas que resulten de la reposición del procedimiento realizado en el Estado de Guerrero, proceda a realizar los actos tendientes a la valoración cuantitativa de estos, apegada a sus facultades y con respeto irrestricto a la normatividad de Morena. Es decir, se repiten nuevamente las encuestas y Félix puede seguir compitiendo.

***

La Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard convocó a un ciclo de conferencias virtuales donde especialistas se dieron cita para hablar de temas como la participación política de las mujeres, el escenario energético de México y el futuro de la ciencia y tecnología en el país.

***

La sesión donde se discutieron los avances y obstáculos para que las mujeres tengan más espacios en puestos políticos y se erradique la violencia de género estuvo a cargo de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, y la consejera del INE, Carla Humphrey, quienes resaltaron como un reto la diversificación de los perfiles de personajes femeninos que llegan a la administración pública y la eliminación de la división sexual del trabajo.

***

Los gobernadores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional se reunieron para firmar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar el denominado acuerdo nacional por la democracia, con el que se comprometen a no interferir en los procesos electorales ni permitir que el presupuesto se utilice para financiamiento de campañas políticas.

***

Al evento encabezado por la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum llegaron los mandatarios de Veracruz, Cuitláhuac García; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa, y se conectó virtualmente el tabasqueño Adán Augusto López. Quienes se ausentaron argumentando múltiples compromisos de trabajo este domingo fueron el titular del Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el de Baja California, Jaime Bonilla.