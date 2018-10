A la Sombra | Fernando Chico Pardo

Los analistas de Wolfe Research consideran que la compra de Fernando Chico Pardo es muy buena y que los de Hyatt hicieron un gran negocio en México. Resulta que en 2012 adquirieron el Nikko México por 190 millones de dólares. Entonces, el retorno de inversión es muy interesante, tomando en cuenta que se pagaron 405 millones de dólares por el hotel y el terreno seis años después. Eso, además, tomando en cuenta que en este periodo el peso se ha devaluado más de 30%.

***

En medio de esos ajustes de muchos cientos de millones de dólares, nos informan que hay cambios en Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre Gómez, allí donde regresa con el programa estelar Carmen Aristegui el próximo lunes 17 de octubre. Se va Martín Tecona Silva, el director comercial. Llegan dos de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, a ocupar su puesto. Hablamos de Miguel Ángel Muñíz Munguía y Jaime Von Bertrab Mestre, el primero, director de Grandes Cuentas y Deportes de Televisa Radio, el segundo, director comercial general en Televisa Radio. Ahora, toda su experiencia de más de 38 años en conjunto estará aplicada a Radio Centro.

***

Que Luis Videgaray ya se va de la política. “He pasado 13 años continuos en política y servicio público y para mi termina un periodo de oportunidades de servicio público, orgulloso de ser parte del equipo del Presidente, y se iniciará una etapa diferente lejos de la política y el servicio público”, dijo el todavía titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante una reunión en España.

“Hay cosas que no tuvieron los resultados esperados y hay que reconocerlas. Es parte de la madurez democrática que los actores que coparticipamos en política hablemos más allá de la propaganda”, recalcó.

***

The Economist dice que una vez que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, muy probablemente se sienta inclinado a conservar el moderno avión presidencial. Y recuerda que el político mexicano no es el único que practica la austeridad en el aire. Está el caso, por ejemplo, de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, quien decidió posponer la compra de una nueva nave, para sustituir el Boeing 757 que utiliza el gobierno desde hace 26 años. Lenín Moreno, el mandatario de Ecuador, anunció que venderá uno de los dos jets que compró Rafael Correa. Los expertos recomiendan a los líderes no usar aviones comerciales, porque son falsos ahorros, porque difícilmente se puede dar seguridad y atención médica de emergencia en caso de que haya que regresar a casa en alguna urgencia. Y si AMLO vende el avión, le perderá la mitad de lo que el gobierno pagó por él.

