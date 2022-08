A la sombra | Francisco Cervantes

Los días pasan y el gobierno federal no ha dado a conocer su prometido plan de política industrial, que impulsaría la innovación y el desarrollo de las empresas mexicanas mediante un modelo de apoyos (no subsidios) para agregar valor a la producción mexicana. Cuando menos Concamin, de José Abugaber, y el CCE, de Francisco Cervantes, están a la espera del anuncio, que hace dos semanas era inminente y ahora ya no se sabe.

A la sombra…

Que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es de los impulsores, peeeeero hete aquí que hay fuerzas dentro de su propia secretaría, en la de Economía, e incluso en Presidencia, que ven con recelo el tema, abominando de todo lo que sea apoyo empresarial. Por lo que parece, nos cuentan, éstos últimos son los que va ganando y retrasando todo.

***

Dicen los que saben que cada día tendrá más trabajo Marcelo Ebrard, nuevos retos que tendrá que esquivar o batear, si quiere continuar vigente en su campaña rumbo a la presidencia de México, como una de las corcholatas más mencionadas de Andrés Manuel López Obrador.

***

Que a pesar de que quiso tomarse unos días de descanso, alejado del ruido de México, tuvo que salir a responder a la narración de Jared Kushner, yerno y asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

***

Para empezar, asegura que nunca doblaron al Presidente de México en Estados Unidos, que no es cierto lo que cuenta en su libro Kushner. "Mira, están en campaña ¿sí? Son documentos hechos para ganar votos", afirmó el responsable de la diplomacia mexicana. “Yo diría solamente, brevemente, lo siguiente: Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara el tercer país seguro, eso es lo que quería; solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época, y México les dijo que no”, subrayó el canciller, aunque todos dicen que sí somos tercer país seguro.

***

Los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México pugnarán por la instalación de una comisión que investigue al denominado “cartel inmobiliario” que habría operado en la alcaldía Benito Juárez para autorizar construcciones bajo un esquema de intercambio de favores.

***

Los que saben del entramado político dicen que la mencionada comitiva tendría dedicatoria para el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero, otrora alcalde en esa demarcación y quien habría mencionado ya sus aspiraciones de competir por la candidatura de Va por México para la jefatura de Gobierno en el 2024.

***

La alcaldía Xochimilco, de José Carlos Acosta, inició esta semana jornadas de supervisión y limpieza de los canales en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, esto luego de que chinamperos de la zona acusaran contaminación por aguas residuales.

***

Según nos adelantan, la administración del morenista, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y los habitantes del lugar, echarán a andar un plan para el saneamiento y la recuperación de las especies endémicas.