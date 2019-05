A la sombra | Francisco Domínguez

Foto: Alejandro Oyervides

“Voy a ponerme a trabajar, por indicaciones del Presidente, con el jefe de la Oficina, Alfonso Romo, voy a buscar al líder de los hombres de negocios, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a los sindicatos y a otros grupos porque acepta que lancemos, no sabemos el nombre todavía, un acuerdo para la concordia, entre todos los actores políticos, la jefa de Gobierno, los gobernadores, el Gobierno de la República, pero me pide sumar a la clase patronal, a la clase trabajadora y a lo mejor, a algún otro grupo que deba incluirse”, dijo el presidente de la Conferencia Nacional de los Gobernadores, FRANCISCO DOMÍNGUEZ. El gobernador de Querétaro salió muy sonriente de su reunión con Andrés Manuel López Obrador. Misión cumplida, decían sus cercanos. ¿Será?

***

Hay que destacar que López Obrador propuso en privado que en cada entidad se lleve a cabo una obra de infraestructura de alto impacto, las cuales serán financiadas con recursos federales, similar a los trenes y la presa que presentó la semana pasada en Monterrey, Nuevo León. Dicen los que saben que ese proyecto de las vías del tren se lo puso en las manos Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al mandatario.

***

La idea es utilizar las vías de tren que pasan por las ciudades para usarlas en las horas muertas como infraestructura para el transporte público, con un tren ligero a diesel. La idea ya está en marcha y lo único que falta es que otros estados copien la base. Es, de hecho, una de las primeras fórmulas entre empresarios y gobierno, que pintan para tener mucho éxito.

***

Dicen los que estuvieron allí que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre sí dejó plantados a los de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que preside José Enoch Castellanos Férez. Que no llegó el mandatario a la Convención Nacional de Industriales que se enfocó en la innovación y el compromiso social. Más de mil 500 empresarios de todo el país lo esperaban, en una de esas llega hoy a la clausura. Pero nadie sabe.

***

Los que siguen peleando son los de Notimex con sus críticos, por las coberturas y ángulos y tratamiento de la información que han dado a algunos asuntos últimamente. "Nunca más va haber una agencia al servicio del gobierno en turno, entendemos y sabemos que la oposición extraña sus políticas de comunicación social donde ellos defendían sus contenidos. Eso ya no va a pasar", subrayó la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta. Esa era por cierto la nota principal de la agencia del estado que encabeza Sanjuana Martínez ayer por la tarde. La cabeza era: Morena critica al PRI por intentar controlar a Notimex "La agencia ya no del partido, es de todos los mexicanos". Claramente no la editó un periodista...