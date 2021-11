"Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo. Hoy en día, como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se irá a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, o Europa”, advirtió el presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza. “Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión".

***

El fin de semana en Puebla tuvieron lugar eventos que tensaron las cosas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, mismos en los que se vieron involucrados el alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, y elementos de la Fiscalía de la entidad gobernada por Miguel Barbosa.

***

En específico, el secretario de Seguridad del municipio, Alejandro Santizo, inició una balacera en la que perdieron la vida tres agentes del Ministerio Público estatal, situación que, por supuesto, enardeció los ánimos en la FGE y en Casa Aguayo en contra de quien también es hijo del coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco.

***

En Querétaro, de Mauricio Kuri, la Unidad Anti Covid-19 está más estricta que nunca ante la posible llegada de una cuarta ola de contagios. Tan solo en octubre y noviembre, el mencionado cuerpo de supervisores ha realizado más de cuatro mil visitas aleatorias y suspendido las operaciones de hasta 72 establecimientos que han incumplido las medidas sanitaras de distanciamiento social, entrega de gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas.

***

“Al presidente López Obrador le pedimos que sus hechos hablen más que sus palabras, porque fue a decir a Washington lo que no hace en México. Nosotros anticipamos que con esta visita no se iba a lograr nada concreto para México porque llegaba a la Cumbre en total desventaja y retroceso en materias de seguridad, salud, migración y política internacional. Podríamos decir, sin la menor duda, que solo fue a hacer relaciones públicas y su visita pasó sin pena ni gloria”, aseguró este fin de semana el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. ¿Será?

***

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, convocó a una nueva revolución, pero en lugar de armas, utilizando ideas. Además, presumió los orígenes de su esposa Mariana Rodríguez. "Como lo hicieron en su momento Pancho Villa, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Belisario Domínguez, y por supuesto, Francisco I. Madero, que resultó ser tío, tataratío, de Mariana Rodríguez, que trae en la sangre la familia Madero", añadió en los festejos de aniversario de la gesta heroica revolucionaria.