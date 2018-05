A la sombra | Francisco González Rodríguez

Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, dio la bienvenida ayer a la Reunión Nacional de Consejeros del año 2018. “Quiero iniciar agradeciendo al presidente Francisco González su asistencia ininterrumpida en los últimos 18 años”. Y fue políticamente correcto, luego de que la nota que se comentaba era que el puntero en las encuestas no quiso ir. “Quisiera aclarar que el candidato Andrés Manuel López Obrador nos informó hace tres semanas que no asistiría a este evento dados sus conflictos de agenda. Estuvimos hasta el viernes pasado gestionando con su equipo cercano un cambio de su agenda, pero finalmente no fue posible lograr su participación”. Esa fue la explicación oficial.

“Si tú me preguntas si yo creo que hay un riesgo en la elección si gana Andrés Manuel, sí”, dijo tajante José Antonio Meade ante los de BBVA Bancomer. “Veo el riesgo en que se debilitan nuestras finanzas públicas; veo el riesgo en donde un país con una gran inseguridad la va a ver exacerbada si no tenemos consecuencias; veo el riesgo en un país que tiene un gran problema de pobreza y en donde no encontramos en la propuesta nada que la alivie, que la acompañe, que la estimule, que permita resolver los problemas estructurales”.

“¿Qué números hace José Antonio Meade, especialista en números, para pensar que puede ganar esta elección presidencial?”, le preguntó el periodista Carlos Loret de Mola. El exsecretario de Hacienda contestó: “Mira, reviso los números, pero reviso un elemento adicional, en el mundo hay 193 países, 194, si uno le cree al Departamento de Estado en Estados Unidos; de esos 193 países, 173 tienen elecciones; de esos 173 ninguno resuelve las elecciones por encuestas.La jornada electoral cuesta. Si las elecciones fueran predictivas, pues ya hubiéramos visto algún país, chiquito, grande, mediano, del tamaño que fuera, que resolviera sus elecciones con encuestas, y no hay ninguno. Eso quiere decir que las encuestas son útiles para varias cosas, no para definir la elección”.

Pues resulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Jaime Hernández, anda licitando en el Valle de México un contrato para saber cuántos postes tienen. Quieren que les hagan un censo de postes, como lee, para saber exactamente con qué cuentan.

“Tras el 1 de julio habrá que seguir trabajando, y habrá que seguir trabajando por hacer realidad el México que todos queremos, independientemente de la ideología de cada uno, empresas, organizaciones civiles, profesionales, académicos, comunicadores, ciudadanos tendrán que hacer equipo y tener muy presente que no existen soluciones fáciles a problemas complejos, no hay nada gratis, hay que trabajar y hay que hacerlo con un buen sistema y no esperar que todo se va a solucionar con simples palabras o promesas”, parte del mensaje de FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, presidente global de BBVA.