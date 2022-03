Que en Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, industriales cañeros acusan ser víctimas de presión por parte del exsecretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Ostos “El Truco”, y su hermano, el diputado federal Vicente Verástegui Ostos. Según señalan, los también empresarios han utilizado sus encargos para presionar la recepción de caña en malas condiciones, que no se puede utilizar para la producción de azúcar; asimismo, han provocado el cierre de algunos ingenios que generaban empleos en la entidad. Por ello, representantes de ese sector económico hicieron llegar ya sus quejas a las directivas de la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD, para evitar que el primero sea elegido candidato a la gubernatura de la entidad.

***

Dicen que este lunes se vio al presidente Andrés Manuel López Obrador de muy buen humor con las fuerzas armadas que, como se instruyó, entregaron las instalaciones del aeropuerto de Santa Lucía en el tiempo ordenado por el mandatario nacional. En contraste, el jefe del Ejecutivo no estaría de los mejores ánimos con algunos miembros de su gabinete, presentes por cierto en la inauguración de ayer; por ejemplo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; el secretario de Desarrollo Agrario y Territorial, Román Meyer; o el director del Fonatur, Javier May, quienes llevan un avance lento con las otras obras prioritarias para el mandatario.

***

Es probable que las relaciones entre Estados Unidos y México se pongan a prueba en 2022 por la tensión continua en las relaciones de seguridad y energía, los persistentes desafíos económicos y de salud causados por la pandemia de Covid-19, y niveles elevados de migración irregular, advierte un estudio del Congressional Research Service.

***

Una serie de reuniones de alto nivel en otoño de 2021 parecieron suavizar las tensiones iniciales entre las administraciones de Joe Biden y López Obrador, dicen los estadounidenses a los políticos que quieren saber más del estado de las relaciones de ambas naciones. Sin embargo, críticas recientes de EU a la incapacidad de México para proteger a los periodistas y críticas mexicanas al apoyo de EU a las organizaciones no gubernamentales que investigan la corrupción y los abusos contra periodistas en México han provocado cierta tensión renovada.

***

El que levanta la mano para legislar en favor de la clase trabajadora es Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, y es que, se muestra dispuesto para construir acuerdos y consensos necesarios con los legisladores de San Lázaro, luego de que hicieran más de 90 modificaciones al Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito aprobado el 18 de febrero de 2021 por los senadores.

***

Nos hacen ver que el gobierno no puede prestarse a ser el usurero de las instituciones financieras. Esto piensa Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República quien llama a revisar escrupulosamente esas 90 modificaciones que la Cámara de Diputados observó. “No vamos a precipitar la discusión. Debemos conducirnos con plena responsabilidad en beneficio de la sociedad”, en este y muchos otros casos, comentó con firmeza.

***

“Tampoco podemos nosotros evitar de que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política, y que además haya escándalos y sensacionalismo en los medios, no. Además, la vida es así, la condición humana, no debemos de sorprendernos de todo eso, nada más que el presidente está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar”, respondió ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron por el texto que publicó en Proceso este fin de semana su ex consejero jurídico, Julio Scherer.