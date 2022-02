Que si quiere comprar gasolina premium barata tendría que vivir en Tamaulipas, al menos fue el mensaje del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, durante la mañanera. “Para la Premium, la más barata, 21.39 de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas, y 21.53 de franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26.99, aquí en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, y 26 pesos con nueve centavos, también en la Ciudad de México, en Iztapalapa, ambas de Shell, esto es para la Premium, Shell mandándose en el Valle de México con la Premium”.





***





En la misma conferencia, un poco perdida la información ante el soliloquio del habitante del Palacio, se habló de la destitución de Ignacio Ovalle Fernández, por los malos manejos de funcionarios de Segalmex. Es un tema que no le gusta abordar al mandatario, nos recuerdan, porque el director de Seguridad Alimentaria Mexicana es una especie de mentor al que le debe mucho.





***





“Y sí, hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.





***





Y por lo pronto, Ignacio Ovalle Fernández sigue en el cargo, no piensa destituirlo pese al escándalo. “Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios. Pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí necesitamos presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex”.





***





La Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, y Oaxaca, de Alejandro Murat, resultaron las entidades con los montos más altos observados por la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. En el primer caso, la capital del país deberá aclarar el ejercicio de seis mil 235 millones de pesos durante el 2020; mientras que, en el caso del estado del mezcal y el barro negro, antes de que llegue el cambio de administración, tendrían que justificarse alrededor de cuatro mil 814 millones de pesos.





***





Desde hace varios años, el excomisionado General de la Policía, Manelich Castilla, ha tenido que aclarar, de manera permanente, una confusión de su imagen con la del delincuente confeso Iván Reyes Arzate, este último preso en los Estados Unidos. La fotografía de Castilla Craviotto ha circulado en días recientes en lugar de la del criminal cercano a Genaro García Luna, debido a que una corte pidió que se le dictara sentencia de diez años. Hasta el propio presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, ha utilizado equivocadamente las fotografías y luego tenido que disculparse por la afectación al otrora jefe policial.





***





Cada día se ve más intensa la pelea por el control del Estado de México, en ese sentido nos cuentan que la diputada federal priista Ana Lilia Herrera ha comenzado una travesía por la entidad para atraer votantes y establecer alianzas duraderas. Pero muchos ya se preguntan quién es el patrocinador anónimo de esta política.





***





Dicen los enterados que se les está olvidando que a los del PRI y sus votantes les urge una candidata que trabaje en equipo, pues con todos los golpes que ha sufrido el partido no les parece algo agradable una candidata que solamente habla de sí misma y sus logros.





***





Que han maltratado a Alejandra del Moral, a quien en público es vista y aceptada como parte fundamental del proyecto de Herrera, pero en privado no es ni volteada a ver. Y ya ni hablar de los demás integrantes de la posible coalición que se podría negociar con el PAN y PRD para tratar de vencer a Morena.