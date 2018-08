A la sombra | Gael García Bernal

Andrés Manuel López Obrador sabía que no contaba con la simpatía del EZLN, pero quizá no imaginó que la hostilidad se manifestaría tan rápido. Ayer, el Subcomandante Galeano, antes el Subcomandante Marcos, le mandó a decir al virtual Presidente de México que los indígenas chiapanecos no le creen nada, que desde el primero de julio todo lo que hace es para congraciarse con la clase dominante y con el gran capital y que no ven ningún indicio de que vaya a encabezar un gobierno progresista.

Y le dijeron más: que “sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios”. Avisó que de parte de la guerrilla ellos seguirán en resistencia; “seguimos caminando con dos pies, la rebeldía y la resistencia, el no y el sí”. Que con ellos no cuente…

***

Nos comentan que esta semana, los gobernadores que le quedan al PRD se reunirán con la dirigencia nacional de este partido. Su dirigente nacional, Manuel Granados, les presentará el balance electoral que los reprueba en operación política, ya que según el documento éstos no lograron retener el voto duro ni cautivar a otros sectores con sus políticas públicas. Y no sólo no operaron bien para el Sol Azteca, sino que incluso uno de ellos, Silvano Aureoles, de Michoacán, se manifestó públicamente por José Antonio Meade del PRI. El aquelarre que se espera es de antología…

***

Baja de precio en las gasolinas, descentralización administrativa, construcción de refinerías, reducción de los índices de inseguridad y promesas similares de cambio hechas por el candidato a la Presidencia de la República por Morena ahora nos dicen que llevarán tiempo, hasta tres años, incluso temas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ya no son tan mal vistos por el futuro gobierno, pero lo que sí va adelante y sin dilación será la reversión de la reforma educativa, producto de la alianza con los maestros de la CNTE y con la familia de Elba Esther Gordillo. De entrada le quitarán a la ley la obligación de examinar a los docentes y se abre la puerta a que se vuelvan a heredar las plazas, lo que en reforma peñista contribuyó a bajar la calidad de la educación en el país. Los empresarios opuestos a la medida emprenderán iniciativas desde la sociedad civil para oponerse ellas; aunque nos aseguran que todo dentro de la ley...

***

Los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción aprovecharon una invitación que les hizo la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, a la Sesión del Grupo de Alto Nivel (GAN) para el Seguimiento a las Convenciones Anticorrupción para sostener una reunión que les permita avanzar en los acuerdos que destraben los formatos de declaraciones patrimoniales. La mayoría de los integrantes apoyaran la propuesta de Marieclaire Acosta frente a las observaciones que ha hecho el comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña. Nos adelantan que saldrá humo blanco a finales de agosto.

GAEL GARCÍA BERNAL encendió ayer las redes. En su cuenta de Twitter difundió un mensaje de apoyo a la interrupción legal del embarazo y dijo que se trata de un derecho de la mujer, con lo cual se sumó a las voces de presión para que el Senado en Argentina apruebe esta reforma que ha dividido al país.