A la sombra | Geraldine Ponce Méndez

Foto: Alejandro Oyervides

“Todo está bien, el presidente tiene todo mi respeto y admiración, tanto como su esposa, y voy a seguir trabajando en conjunto con él y él va a seguir contando conmigo en mi trinchera para apoyar iniciativas y reformas en beneficio de todo México”, dice GERALDINE PONCE MÉNDEZ, la diputada federal de aquel polémico video del 28 de mayo en el aeropuerto de Tepic, Nayarit, donde se observa como Beatriz Gutiérrez Müller hace lo que parece una típica escena de celos. “Es una mala interpretación, hablaron de Jesucristo, que no hablen de uno y, lo van a seguir haciendo”, explica la joven política.

***

Ante el aumento de consumidores de los llamados “cachitos” digitales, nos aseguran que el titular de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, hizo saber a los expendedores y boleteros que su trabajo seguirá garantizado y que, incluso, pretende hacer una convocatoria para aumentar el número de comisionistas que hay en país.

***

Nos cuentan que, además, informó a sus colaboradores que la implementación de sorteos virtuales, a través de la aplicación móvil TuLotero, forma parte de una estrategia enfocada al mercado de los millennials, la cual pretende hacer crecer las ganancias del organismo hasta siete por ciento durante el presente año.

***

Para los militantes de Morena está claro que entre los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador reina la concordia y la paz que tanto promueve su señor padre. Lo anterior porque, sin envidias o pleito alguno, aseguran que, en caso de albergar aspiraciones políticas para 2023 o 2024, Andrés Manuel y José Ramón López Beltrán ya se repartieron sus respectivos territorios de operación.

***

Dicen los que saben que el más grande de los hermanos, José Ramón, se encuentra fortaleciendo su presencia en el Estado de México, entidad en la que se le ha visto muy activo en los eventos de los presidentes municipales de su partido; mientras que el pequeño Andrés Manuel estaría enfocando su operación a la Ciudad de México donde, por cierto, afirman que ya controla la operación de su bancada en el congreso local.

***

El Gobierno de Jalisco dice que la información de su gobernador, Enrique Alfaro, está reservada. Por ejemplo, argumenta que revelar dónde suele hospedarse da cuenta de las costumbres y afluencia del político, con lo cual se puede generar una trazabilidad e identificación de sus preferencias de asistencia y poner en riesgo su integridad física, inclusive su vida.

***

Este diario pidió copia de las facturas de avión, vehículos y hoteles que pagó el gobernador Alfaro entre el 6 de diciembre de 2018 y el 10 de junio de 2019, tanto en el país como en el extranjero. Despertó suspicacias que apareciera en un juego de la NBA en Los Ángeles, California, entre Lakers y Pelicans, mientras varias ciudades que representa vivían momentos de gran violencia. El gobierno de Jalisco dice que no se generó gasto alguno. “Bajo esa lógica, se trata de información igual a cero”, dice Oscar Omar Bernal Hernández, secretario particular del Despacho del Gobernador. ¿Igual a cero? Él particular del político explica en una nota al pie “que no es necesario declarar formalmente la inexistencia”. ¿Entonces no existen recibos o no pagaron?