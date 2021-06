A la sombra | Gerardo Esquivel Hernández

Dicen los que saben que Gerardo Esquivel hizo enojar ayer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rechazar seguirle la corriente en silencio. "Considero desafortunado que estemos discutiendo el tema del cambio de gobernador con tanta anticipación. Me parece que agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país, y en ese sentido, es algo que, en lo personal, parece innecesario”, dijo el subgobernador del Banco de México, luego de que el mandatario adelantó que no confirmará a Alejandro Díaz de León en el puesto. “Por razones personales y familiares, no estoy interesado en el proceso”, agregó el esposo de Graciela Márquez Colín.

***

El que también salió a hacer aclaraciones fue Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, para reiterar que sí fue amenazado en Tamaulipas por hombres que portaban armas de fuego. Y que ya hasta presentó la denuncia. “Adicionalmente está la campaña del miedo, prácticamente estamos reviviendo la campaña del 2006, está Claudio X. Gonzalez, Gustavo de Hoyos... Claudio X. González es el jefe del PRI y PAN. Gustavo de Hoyos está presionando a los patrones para no votar por nuestro movimiento”, dijo el dirigente político y poca emoción despertó entre los que lo escuchaban, ahora hasta lo tachan de paranoico, dicen algunos. “Están tratando de meterle miedo a la gente para que no vote”, insistió.

***

Que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sigue esforzándose por regresar al primer círculo de López Obrador, pero los observadores todavía la ven distanciada de Palacio Nacional. Representó a México en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS 2021), y ahí presumió que pasamos de de un 51 por ciento de ciudadanos que experimentaron sobornos en 2017, a un 34 por ciento en 2019. “Y en los dos primeros años de nuestro gobierno México avanzó 14 posiciones en la mejora del Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que contrasta con la franca caída de seis puntos y 33 lugares registrados en este mismo indicador entre 2012 y 2018”. Soltó números y optimismo, pero su participación fue por pocos festejada.

***

En el último día de campaña, el presidente del consejo estatal de Morena en Baja California, Rafael Figueroa, y un centenar de militantes renunciaron a ese partido para sumarse al proyecto del PES que lleva como candidato a la gubernatura a Jorge Hank Rhon. Con esa adhesión, el también empresario tendría en los comicios el respaldo de dos institutos políticos adicionales al que lo abandera, pues la semana pasada los integrantes del Revolucionario Institucional decidieron retirar el apoyo a la candidata de su alianza y entregárselo al dueño del Grupo Caliente.

***

También en el último día, los candidatos de Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas para la presidencia municipal de Tulum declinaron por el candidato de la alianza PAN,PRI,PRD, Víctor Mas, quien busca la reelección en ese destino turístico. El anuncio estuvo además acompañado de los presidentes estatales de esos partidos, Mauricio Espinosa y Ricardo Aguilar respectivamente, quienes también se comprometieron a trabajar coordinadamente en favor del municipio en caso de que Mas Tah obtenga el triunfo para el próximo periodo de gobierno.