A la sombra | Gerardo Fernández Noroña

Foto: Abraham Solís

Pemex sí importó menos gasolina en diciembre, esa fue la nota de El Sol de México de este domingo que molestó al político, luchador social, activista, lector, librero y libérrimo, como se describe a sí mismo GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA en Twitter. “Falso y ese, en todo caso no sería el motivo de las dificultades en el abasto”. Lea bien Don Gerardo antes de agarrar su celular, no le vaya a pasar como al presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda quedando como político de país en vías de desarrollo poco informado peleándose con los reporteros de The Wall Street Journal por cifras y asuntos que no dominan y en donde no se trata de opinar con el estómago ni de lanzar adjetivos para desinformar. ¿Ya platicaron con Rocío Nahle y Octavio Romero? Pues deberían...

***

Fue hasta la semana pasada cuando Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero Oropeza, hizo pública la información discretamente, sin conferencias ni menciones en la mañanera de López Obrador. Como le informó ayer El Sol de México, con datos de la propia empresa productiva del Estado, sí bajaron las importaciones de gasolina de Estados Unidos en diciembre, como revelaron expertos en The Wall Street Journal. Hubo una disminución de 14.4 por ciento en la compra de gasolina en diciembre, y en el caso del diésel la caída fue de 11 por ciento. No lo inventamos nosotros, tampoco es ahora nota del Journal, lo dice Pemex.

***

“Fue una volada. Es muy lamentable que un periódico tan afamado publique una información que no obedece a la realidad y a las pruebas nos remitimos. Vamos a dar a conocer toda la información al respecto, o sea, de cuánto se compra, cuánto se ha comprado en los últimos tiempos (...) Si no compráramos las gasolinas, entonces habría desabasto, entonces sí sería una situación muy delicada. Pero esa información es falsa, fue una volada de este periódico, que es muy afamado. Pero en todos lados es lo mismo o qué, ¿porque se trata de Wall Street Journal no vamos a decir nada?”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del pasado 14 de enero. Dicen los que saben que el chiste se cuenta solito.

***

Haga memoria. México ha reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder el 1 de diciembre, escribieron Robbie Whelan y Rebecca Elliot en The Wall Street Journal el pasado 11 de enero. Eso, aunado al combate de los huachicoleros que ha afectado la distribución ha generado una crisis de abasto en el país, sugiere el texto del periódico de Rupert Murdoch.

***

El 14 de enero, algunos reporteros le preguntaron sobre la nota al mandatario mexicano, durante su mañanera. “¿Esta información puede provocar inestabilidad en los mercados?”, le cuestionó un informador. López Obrador respondió: “No, no, no. Es que estos periódicos, algunos, se apoyan en especialistas, entre comillas. Aquí la prensa fifí siempre habla de información: ‘según dicen los expertos’, ‘según los especialistas’, cuando quieren justificar algo. Pero, bueno, así es la libertad, así es la libertad… Y ojalá y Wall Street Journal mañana, cuando les demos la información, aclare que se equivocó, o sea, que nos permita el derecho a la réplica y, como un medio serio, rectifique. Vamos a esperarnos, no lo descartemos. Yo sí le pido hoy a la secretaria de Energía (Rocío Nahle García), ahora mismo, en media hora, con Jesús Ramírez, de comunicación, que les entregue la información a todos”. Bueno, no entregaron nada en media hora. Ni el Journal perdió seriedad.