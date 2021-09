A la sombra | Gerardo Ruiz Mateos

Nos aseguran que la vida de lujos y excentricidades de Gerardo Ruiz Mateos, ex jefe de Oficina de Felipe Calderón, no tiene precedente en el ámbito político y de negocios. Es recordado por su paso gris como funcionario público, por eso sorprende su buena suerte, para algunos digna de un relato de portada de revista de negocios. De acuerdo con sus cercanos, ostenta un estilo de vida inusual, de nuevo rico, y se dice accionista de varias empresas, aunque en la única compañía que se tiene registro de su participación es Holding Gepadie.

A la sombra…

Dicen los que saben que como funcionario público Gerardo Ruiz Mateos jamás hizo público su patrimonio, sin embargo, esta semana la UIF de Santiago Nieto recibió una denuncia para investigar las transacciones y propiedades en México y el extranjero hasta de su familia y sus cercanos. Incluso, nos adelantan, se avecinan denuncias de empresarios que confiaron en el ex jefe de Oficina, quien de la noche a la mañana desconoció acuerdos y compromisos que hoy se niega a saldar.

***

Que las quejas y evidencia de los prestanombres de Ruiz Mateos también se presentarán en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, hay testigos colaboradores que ofrecerán testimonios de las obras de arte que Gerardo Ruiz Mateos ofreció en venta, muchas de las cuales valen millones de pesos, pero nadie sabe el origen de las mismas.

***

El exsenador Armando Ríos Piter insiste en defender la validez de su nombramiento como rector de la Universidad de las Américas Puebla, a pesar de que los estudiantes, profesores y egresados de esa casa de estudios descalifican plenamente su figura y desconocen hasta al patronato que lo nombró. La semana pasada, por ejemplo, un grupo de universitarios se colaron a una sesión virtual en la que Ríos Piter compartía sus puntos de vista con miembros del Club Rotario de Puebla, por lo que el evento terminó convirtiéndose en una manifestación, como las que se observan todos los días a las afueras del Campus de la UDLAP contra el famoso Jaguar.

***

Para el próximo lunes fue reprogramado en Seguridad Alimentaria Mexicana el fallo de la licitación LA-008VST977-E67-2021, con la que el organismo que dirige Ignacio Ovalle pretende adquirir canastillas de polietileno de alta densidad para transportar la leche del programa de abasto social de Liconsa. En las páginas de El Sol de México le habíamos adelantado que el mencionado concurso podría meter en apuros a la otrora Conasupo, debido a que los mencionados recipientes se encuentran patentados en su diseño industrial por la firma Saurot Comercial. De adjudicarse la compra a otro proveedor mediante concurso, tendría que considerarse en el precio el pago de regalías a la firma que posee el registro 60072 ante el IMPI.

***

Que en el último pleno de la Cofece como presidenta, Alejandra Palacios quería cerrar con broche de oro con una tremenda sanción económica contra la Federación Mexicana de Futbol que encabeza Mikel Andoni Arriola, pero los tiempos no le dieron. Ahora desde su nueva casa en Los Ángeles la ex funcionaria observará cómo los equipos de la LigaMX se van a amparar contra la resolución. Lo que iba a ser un golazo, se convirtió en un tirititito.

***

Dicen los enterados que un personero extraoficial de ya saben dónde llegó con Juan Collado a intercambiar “libertad por Libertad”. Ya se imaginan lo que dijo el abogado penalista: ¡Ni maíz! Aquí me quedo.

***

Y el proceso electoral en Hidalgo se está complicando tanto en el PRI como en Morena. En el tricolor el presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas no se logra poner de acuerdo con el gobernador Omar Fayad sobre quién será el candidato. Alito apoya a Carolina Viggiano y el gobernador a Israel Félix Soto. Es sabido que Fayad no quiere a Viggiano y que si la imponen la operación podría ser en favor del senador de Morena, pero no del cantante que es líder del congreso local. Se antoja de chispas el pleito en ambos partidos.