A la sombra | Germán Larrea

Dicen los que saben que mucha incertidumbre se está generando entre inversionistas después de que Germán Larrea sufrió un golpe desde Palacio Nacional que le afectó en sus negocios y ahora también se habla de futuros impactos en las negociaciones que encabeza para hacerse con el control de Banamex. El presidente de México, por lo pronto, dijo que el empresario de Grupo México le pidió nueve mil 500 millones de pesos por el tramo de vía que le quitó el viernes. Que quería abusar, que no es un precio justo.

A la sombra…

“Entonces vuelven con la cantaleta: ‘¡Es expropiación! ¡Qué barbaridad! Ya está México convertido en no sé qué país —como respeto tanto a otros países, ni lo menciono— la misma cosa”, dijo López Obrador durante su mañanera. “¿Saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo?, porque es un procedimiento legal, constitucional. Yo creo que debemos llevar… ¿Cuántas en el Tren Maya?”, preguntó. Y el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, le dijo que llevan como 100, de terrenos, pero todo consensuado.

***

El Presidente justificó con una hipótesis su actuar contra la empresa: “Resulta que esta asociación que está en contra de las obras está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos información que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra, que no pudiésemos inaugurar en diciembre el Tren Maya que nos pararan también esto. Ya ven como viene aquí gente a informarnos, ¿no?, de todo, aquí no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia de la gente que nos ayuda”.

***

Que el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, ha dado inicio a una destacada gira de trabajo en Roma, Italia, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, incrementar el flujo de turistas y promover la inversión en México. Esta visita busca estrechar los lazos de cooperación y fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

***

Durante su estancia en Roma, Torruco Marqués presentó el seminario "Así es México" a los principales tour operadores de la ciudad, destacando el éxito del vuelo directo entre la Ciudad de México y Roma. Debido a la alta ocupación que ha reportado esta ruta, el vuelo pasará de cuatro frecuencias semanales a un vuelo diario, lo que sin duda fomentará un mayor flujo de turistas entre ambos países.

***

Como usted sabe, el famoso narcotraficante Héctor El Güero Palma estaba a punto de dejar la prisión por mandato de un tribunal, pero la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, de Santiago Nieto, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, unieron esfuerzos para ejecutar una nueva orden de aprehensión en contra del sinaloense y evitar así su salida del Altiplano.

***

A detalle, según la averiguación 12-DAP/392/2000, el hoy detenido es responsable del asesinato de Juan Pablo de Tavira Noriega, exdirector del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, situación por la que el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo liberó la citada medida.

***

La secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche Vera, se hizo acreedora ya de una denuncia por mal uso de los programas sociales cuartotransformistas para hacer campaña en favor de una de las aspirantes presidenciales.

***

Según los denunciantes, la funcionaria ha promovido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, valiéndose de los recursos federales, lo que representa un delito que amerita incluso prisión preventiva.