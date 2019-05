Foto: Alejandro Oyervides

“Siempre he tratado de guiar mi vida por convicciones. No soy lambiscón, ni barbero de nadie. Creo y defiendo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no es gerente de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como él mismo lo dice. Yo seguiré su ejemplo: tampoco yo seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS”, escribió GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES en la carta en la que renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en la que culpa de su decisión a la Secretaría de Hacienda.

La renuncia de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social fue la primera queja pública contra la Secretaría de Hacienda, de Carlos Manuel Urzúa, pero fuentes cercanas a la Presidencia de la República nos adelantan que son varios los atados de manos que seguirán el ejemplo del expanista, pues la Oficialía Mayor, bajo órdenes de Raquel Buenrostro Sánchez, ha frenado los procesos de compras públicas en sectores urgentes como Conaliteg, quien ya anticipa un retraso en los libros de texto gratuito, también en el tema de medicamentos y programas de cómputo.

Que los de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que preside José Enoch Castellanos Férez, hicieron lo posible porque llegara a la Convención Nacional de Industriales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Era el invitado especial y hasta habían asegurado la visita de Dani Rodrik, profesor de Economía de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Lo cierto es que el desaire no se lo hizo a un intelectual machuchón, fifí, en realidad el turco es uno de los hombres que sustenta las hipótesis del mandatario mexicano, en muchos puntos coinciden. Si en algún momento el Presidente de México se da una vuelta por los libros de Rodrik, o le hacen un resumen, en una de esas puede argumentar sus endebles planteamientos verbales con los economistas convencionales.

Que ayer frenaron de golpe al hombre más rico de México, Carlos Slim. No se asuste, nada tuvo que ver el supuesto desencuentro con la 4T y su equipo más rudo. “La Superintendencia de Competencia declaró inadmisible una solicitud presentada, el pasado 5 de marzo, por la empresa América Móvil para adquirir las operaciones de Telefónica en El Salvador”, informó el diario salvadoreño La Prensa Gráfica. La empresa mexicana, propietaria de Claro en El Salvador, ofrece 315 millones de dólares por la operación de la telefónica con sede corporativa en España. “El superintendente de Competencia, Nelson Guzmán, confirmó a La Prensa Gráfica, que dicha solicitud fue declarada inadmisible porque América Móvil no completó toda la información requerida por dicha institución del estado”. Los de Slim dicen que esto no se ha acabado.