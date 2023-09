A la sombra | Gloria Guevara Manzo

“El respeto al Estado de derecho es clave para dar certidumbre, confianza y tranquilidad, tanto para los inversionistas como para los ciudadanos. México debe tener una mejor seguridad para no ahuyentar las inversiones, a los turistas y el derecho que tenemos los mexicanos de caminar tranquilamente y con seguridad. La seguridad y la tranquilidad son lo más importante para las grandes naciones”, expuso Gloria Guevara Manzo, expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y actual asesora en jefe del ministro de Turismo de Arabia Saudita, Mohamed Al Khateeb.

A la sombra…

Que las palabras de Gloria Guevara llegaron hasta oídos de los encargados del turismo hoy en México, nos referimos principalmente al señor Miguel Torruco, quien sigue diciendo que la violencia en este país no existe y que los turistas extranjeros no se han asustado por lo que las noticias reflejan escandalosamente de esta nación. Pero las palabras de una de las mexicanas más poderosas en el mundo sonaron fuerte, pues las soltó al participar en el encuentro de los 300 Líderes Mexicanos, realizado en la Ciudad de México, hace unos días.

***

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya no pudo callarse más sus ganas de no tener una buena relación con el Poder Judicial. Le preguntaron si los invitó a la fiesta del Grito, y respondió como si nada: “No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes. Pero es que ya han cambiado las cosas. No tenemos buenas relaciones —es público, es notorio, es de dominio público— con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”.

***

Más tarde, durante la inauguración del acueducto El Cuchillo II, en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de las empresas que participaron en la obra. Entre ellas, por ejemplo, aludió sin mencionar a “una de las mejores y más grandes productoras de cemento”, en referencia por supuesto a Cemex de Fernando González. El comentario se observa como un guiño a esa clase empresarial que tiene gran influencia en el país, y también al candidato de Movimiento Ciudadano que podría ayudar a dividir el voto de la oposición.

***

Por cierto, la Alcaldía Miguel Hidalgo afirma que la construcción de la casa de la virtual aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, está respaldada por los documentos que certifican su legalidad. Sin embargo, el partido Morena en la Ciudad de México ha señalado que el inmueble carece de la autorización de Uso y Ocupación, solicitando la clausura y demolición del predio ubicado en Sierra de Santa Rosa 62, colonia Reforma Social.

***

La alcaldía ha confirmado que efectivamente no posee el permiso de Uso y Ocupación, pero ha destacado que la sanción es de naturaleza económica y no implica la confiscación del inmueble o su demolición. Xóchitl Gálvez ha respondido en redes: "Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora mi casa ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?".

***

La Cineteca Nacional, a cargo de Alejandro Pelayo, generó debate en las redes sociales después de que un guardia de seguridad del inmueble sacara del baño de mujeres a una mujer trans por la “seguridad de los asistentes”, altercado que propició el enojo de la comunidad LGBTTTI+ del país.

***

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del CONAPRED, a 51 por ciento de las personas trans y no binarias en el país se les ha impedido la entrada a un baño en algún punto de su vida, lo que representa un problema menor si se toma en cuenta que, según la organización “Centro de Apoyo a las Identidades Trans”, el promedio anual de asesinatos de mujeres trans en el país es de 53, es decir, aproximadamente una muerte cada semana.

***

Nos cuentan que son varias ya las denuncias en la Profeco, de Ricardo Sheffield, en contra de Med Lik, empresa operadora de ambulancias en el estado de Jalisco que ofrece este tipo de servicios de forma aérea y terrestre. Y es que los testimonios afirman que la empresa propiedad de Pedro Zaragoza Cárdenas pide por adelantado el pago del servicio y una vez realizado argumenta atrasos debido a modificaciones a la aeronave y disponibilidad de los pilotos.

***

Lo anterior ha generado cualquier cantidad de cancelaciones con la sorpresa de que la firma los penaliza hasta con 50 por ciento del depósito. Lo cual va en contra parte con su publicidad que dice: disponibilidad las 24 horas al día, los siete días de la semana “para responder rápidamente a las emergencias médicas y garantizar una pronta evacuación”. Tanto la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, como el OPD Servicios de Salud Jalisco, a cargo de Héctor Hugo Bravo Hernández, están al tanto de la situación.