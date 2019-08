A la sombra | Greg Abbott

Foto: Luis Calderón Guerra

El gobernador de Texas, GREG ABBOTT, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que ponga punto final a las diferencias políticas que han paralizado inversiones de por lo menos 3 mil millones de dólares en contratos de transporte de gas natural. En un texto de dos páginas, Abbott solicitó al tabasqueño trabajar de manera colaborativa en este tema para garantizar la prosperidad de los mexicanos y los texanos.

***

En los pasillos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN cada vez es más fuerte el rumor de que el llamado niño azul, Ricardo Anaya, busca renacer y para ello ha empezado a tender puentes con los gobernadores de su partido. Nos adelantan que ya tuvo una reunión con el dirigente nacional de esta partido, Marko Cortés, para pedirle una diputación plurinominal.

Dicen los que saben que busca ser el coordinador de la bancada albiceleste de San Lázaro en la próxima Legislatura para reconstruir desde esa posición su liderazgo. Faltan varios meses por recorrer y ya veremos si el excandidato presidencial logra aglutinar los apoyos necesarios para retomar las riendas del blanquiazul.

***

Austeridad Republicana hasta en emergencias. Pese a la urgencia de que el canciller Marcelo Ebrard llegara el lunes a El Paso, Texas, tras el tiroteo en el Walmart, éste tuvo que viajar en vuelo comercial a Ciudad Juárez, el cual salió retrasado por la misma situación del ataque. Ebrard esperó casi una hora en la sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde no dejó de atender el celular en cada momento y dar indicaciones al cónsul general en El Paso, Mauricio Ibarra. ¿Cómo la ve?

***

Nos cuentan que fue la Secretaría de Educación de Jalisco la que facilitó los 63 planteles para albergar los feligreses de la Luz del Mundo, que participarán en su magno evento anual en Guadalajara. “Yo nunca dije que fuera la SEP, tienen razón en decir que nunca prestaron nada porque nosotros nunca les pedimos nada”, soltó el portavoz de esta iglesia, Silem García Peña. Sin embargo, llama la atención que el comunicado de la SEP donde rechaza tratos con la Luz del Mundo asegura que no les pidió distribuir la Cartilla Moral de Alfonso Reyes “por respeto al marco jurídico nacional que establece un Estado laico”. ¿Y cómo es que a las iglesias evangélicas sí se les permite repartir el documento de los valores de la Cuarta Transformación?, ¿ahí no se le falta el respeto al Estado laico? No parece juzgarse con la misma vara.

***

Edna Jaime, directora de México Evalúa, firmó el día de ayer un convenio con los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, para prevenir la violencia y los homicidios en dichos municipios.

La intención es intercambiar información para diseñar políticas públicas eficientes que puedan implementarse y disminuir los índices de violencia; simplemente de 2016 a 2018 los homicidios incrementaron casi en 70 por ciento en el Estado, dio a conocer la directora de México Evalúa.

La inseguridad y violencia en el estado de Jalisco es una deuda pendiente que tienen los gobiernos con la ciudadanía tapatía, se necesita hacer sinergia con organizaciones de la sociedad civil para generar estrategias efectivas con información bien utilizada para generar un cambio verdadero sobre los temas de seguridad.