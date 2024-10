A la sombra / Guillermo Olivares

Hace unos días le comentamos en este espacio que el secretario de Gobierno en Hidalgo, Guillermo Olivares, propuso que el conflicto por la planta cementera de Tula de Allende se resolviera en un diálogo entre los involucrados para evitar esperar la resolución de los tribunales al respecto. En respuesta, nos dicen que la Cooperativa La Cruz Azul alista para el mediodía de este jueves una conferencia en sus oficinas de Periférico Sur, en la capital del país; ahí Rafael Anzures, el director jurídico de la cooperativa, hará públicas las razones por las cuales un acuerdo como propone el funcionario de la administración del morenista Julio Menchaca resulta inviable. El pleito parece que no termina.

A la sombra…

Mucha confusión generó en el sector turístico el anuncio de que México no será socio de la española Fitur 2025, la mayor feria turística de habla hispana en el mundo, debido a confusiones generadas por el cambio de gobierno. Lo cierto es que no existe, como se especuló desde la Unión de Secretarios de Turismo de México, un distanciamiento con ese evento, que toma totalmente en su control la nueva secretaria federal del ramo, Josefina Rodríguez, con el apoyo del gobierno federal.

***

El próximo año sí habrá stand y presencia mexicana, pero será hasta 2026 cuando regrese a ser socio, en el marco del Mundial de Futbol de ese año, junto con Estados Unidos y Canadá. Tampoco serán los secretario estatales los que decidan la suerte del país en España. Dicen los que saben que en materia turística hay muchas ganas de hacer cosas que no hizo el señor Torruco, quien por cierto, aseguran que no se fue muy bien aprobado por la 4T ni su segundo piso, porque prácticamente no cumplió nada de lo que prometió.

***

Los nombramientos que hizo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en su gabinete ampliado ocasionaron que más de uno levantara la ceja; sobre todo porque hay varios de ellos que no tendrían los conocimientos mínimos del área que les tocará encabezar. Quizá el más evidente sería el de la expanista Ana Villagrán como nueva directora general de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), pues aunque suele hacer activismo en la materia, su formación académica está enfocada en la comunicación política.

***

En Xochimilco, de Cirse Camacho, alistan para el próximo 28 de octubre su evento denominado “Calaveras Ilustres”, con el que se pretende resaltar las tradiciones del Día de Muertos. En el citado encuentro se llevará a cabo la inauguración de las ofrendas dedicadas a los personajes ilustres de esa alcaldía, como el poeta Fernando Celada y el compositor Quirino Mendoza; misma que estará acompañado por la Banda Infantil y Juvenil de la demarcación.

***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, permanecerá en prisión, revocando el amparo que había obtenido en marzo de este año. La decisión, respaldada por tres votos a favor y dos en contra, se basó en que el Tribunal que concedió el amparo no incluyó a los familiares de la víctima en el proceso judicial, lo cual contraviene las disposiciones actuales. Este fallo fue el resultado del voto decisivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, tras un empate en la votación previa. Así, se cierra seguramente un capítulo más de la historia política de este país, sin necesariamente resolverse el misterio del asesinato del candidato.

***