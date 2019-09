A la sombra | Gustavo de Hoyos

Foto: Alejandro Oyervides

“No hubo en la alocución presidencial la rendición de cuentas que se espera en el primer corte de la administración pública federal como lo marca la Constitución. La retahíla versó, una vez más, en relación a los programas sociales que no cuentan con una métrica para conocer sus efectos en el desarrollo de la economía y en la satisfacción de la sociedad beneficiaria”, señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de GUSTAVO DE HOYOS, en su análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

Dicen los que saben que, quien no quita el dedo del renglón para convertirse en un futuro no muy lejano, en gobernador del estado de Puebla, es el economista y académico Enrique Cárdenas Sánchez, por lo que se ha dado a la tarea de debilitar desde sus inicios la administración del actual mandatario Luis Miguel Barbosa.

***

Nos cuentan incluso que es el propio exrector de la UDLAP quien está detrás de la investigación de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se señalan supuestas concesiones excesivas a la armadora de autos alemana Audi para instalar una planta de producción en aquella entidad, misma que, a la postre, significó una inyección de mil 300 millones de dólares de inversión para la economía poblana.

***

Luego de que el fin de semana un joven perdiera la vida en la zona de las trajineras de Xochimilco, nos dicen que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el alcalde José Carlos Acosta analizan la implementación de una norma que prohíba la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ese destino turístico. La medida, nos cuentan, vendría acompañada de un plan de rescate ambiental y conservación de la zona, además de un despliegue de elementos de seguridad para hacer tareas de vigilancia y reducir la incidencia delictiva del lugar.

***

El cambio de delegados estatales en el IMSS, al mando de Zoé Robledo, se avecina, proceso con el que se espera que sean modificadas aquellas conductas que huelen a corrupción. Nos cuentan que la mira está puesta en la Delegación Veracruz Norte, en donde el encargado de Despacho de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Lucio Sánchez Aguilar, sería de los primeros en salir y ser investigados por la propia Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, todo ello por procesos en la adquisición de consumibles.

***

El Financial Times dice que los mortales ordinarios no envidian el horario de trabajo de Ligia Torres, quien encabeza BNP Paribas Asset Management en Asia-Pacífico. Regularmente, trabaja de las ocho de la mañana hasta la medianoche, y también los domingos por la tarde. No es para menos, lidera un equipo de 350 personas que están en al menos 10 mercados asiáticos enfrentando todo tipo de desafíos. Esta mexicana de 64 años, nos cuentan, podría ser una de las soluciones de México para atraer inversiones de China, y dejar de lado su dependencia casi total a los deseos de Estados Unidos. Pero bueno, ella bien lo dice, hay que saber elegir bien las batallas. ¿Estaría dispuesta a meterse en esta pelea?