A la sombra | Gustavo de Hoyos

Foto: Alejandro Oyervides

"Que no se confunda y que no mienta", así respondió el presidente de Coparmex, GUSTAVO DE HOYOS, a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la mañanera, el mandatario dijo: “El caso de la Coparmex lo veo como si fuese un partido político opositor, con fines políticos, como una oposición, pero estos temas no los deberían de avalar. Bueno, ¿yo para qué estoy de asesor?, allá ellos”. Dicen los que saben que allá en Palacio Nacional tienen muy bien medida la campaña en redes, como esa de Dicen, y que conocen a los personajes que están detrás.

***

Para que no diga que no se enteró del pleito. “Me llama muchísimo la atención”, dijo el presidente de México durante la mañanera, cuando le dijeron los reporteros que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas. Andrés Manuel López Obrador preguntó: “¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas?”. Siguió con el tema, un tema que mantiene en vilo a los empresarios: “Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes que se comportan —la vez pasada lo dije— parecen un sector de un partido, así como antes los sectores de los partidos, así están actuando. ¿Cómo? ¿en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo?, ¿no que eran gente de bien?, ¿no que los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los viene-viene? Me dejó anonadado este asunto”.

***

Dicen que en la pugna entre la academia y la religión siempre hay un punto de encuentro. Y esto porque en la semana las diferentes universidades del país, agrupadas en la ANUIES de Jaime Valls, enviaron una carta al Senado de la República manifestando su apoyo a Elizabeth Lara Rodríguez para que se erija como la primera Ombudswoman del país. Habrá que recordar que la abogada oaxaqueña cuenta también con el respaldo de los grupos religiosos cercanos al presidente de la República, por lo que reúne una mezcla interesante para relevar en el cargo a Luis Raúl González Pérez.

***

Luego de que por los acontecimientos delictivos del pasado fin de semana se cancelaran una veintena de asambleas de Morena en las que se debían elegir delegados distritales de ese organismo político, un grupo de mujeres militantes decidió tomar acciones para tratar de tranquilizar los ánimos de cara al proceso de elección de una nueva dirigencia nacional. De inicio, las voluntarias emprendieron una serie de conferencias simultáneas en 20 estados para hablar sobre democracia y pacificación del país y, de paso, aprovecharon para llamar a la unidad y civilidad de los integrantes del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.