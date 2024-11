A la sombra / Héctor Saúl Téllez

“Qué pasa con la educación superior en nuestro país. No es posible que hoy se pretenda hacer un recorte de 5 mil 300 millones de pesos a la UNAM, 3 mil millones de pesos menos al Politécnico, 350 millones menos a la UAM, 900 millones menos a la Pedagógica Nacional. Todas, escuelas públicas de nuestro país. No nos podemos explicar dónde está el error, cuando deliberadamente se les recortan recursos a 11 instituciones de educación superior. Pero casualmente el error trae un incremento de mil 400 millones de pesos a las universidades creadas por este régimen, en donde solamente hay adoctrinamiento político, como son las Universidades Benito Juárez”, le dijo el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

A la sombra…

“La Agencia Moody's nos tiene hoy en grado de inversión como país. En su reciente boletín menciona que va a cambiar la perspectiva de México de estable a negativa, la perspectiva, pero no la calificación de la deuda soberana. La perspectiva quiere decir, están enfocados en temas de mediano plazo, más que en el corto plazo, que es la comparecencia que hoy me ocupa a mí, que es la del año 2025. Por supuesto, el año 2025 pertenece a un marco de mediano plazo”, respondió ante diputados en algún momento Rogelio Ramírez de la O. Le dio muchas vueltas al tema y les dijo para acabar: “La agencia Moody's se refiere a temas que no están en la comparecencia del secretario de Hacienda”. El castigo a la UNAM y las otras universidades de excelencia mexicanas tampoco estuvo en sus intenciones, sus ganas de responder.

***

Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, que confirmó nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo se incumplen distintos tratados internacionales, sino que quedan en riesgo 15 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Los expertos en la materia advierten que en la iniciativa ni siquiera se contempla la mencionada herramienta tecnológica, misma que contiene un acervo 40 veces mayor al del Archivo General de la Nación.

***

Dicen los que saben que la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien desde un inicio de la crisis era una molestia para sus compañeros en el INAI, ya se anda arrepintiendo de la campaña negativa que inició al interior del instituto, pues esperaba quedarse con el poder luego de sus movimientos para llamar la atención de la 4T. Sigue en campaña diciendo que ella administra la plataforma y que debe defenderse, cuando todos saben que la transparencia ya se acabó.

***

En Monterrey, cientos de jóvenes impulsados por Cemex participaron en la cuarta edición del Hackathon. En colaboración con el gobierno de Nuevo León, de Samuel García, estudiantes y recién egresados se enfrentaron al reto de solucionar problemáticas reales que le deparan al sector de la infraestructura. La ONU México tuvo presencia en el evento con mentores que asesoraron a los jóvenes para desarrollar sus proyectos de innovación. También destacó la participación de Walter Mata, CEO de WAS Company y César Ruiz, CEO de Setri Sustentabilidad.

***

Por cierto, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó una advertencia directa al comercio electrónico al señalar que el cobro del IVA a vendedores extranjeros, a plataformas como SHEIN, es apenas el inicio de una estrategia fiscal más profunda. Durante su comparecencia, enfatizó que ya se emitieron las reglas necesarias en la miscelánea fiscal para que estas plataformas retengan el impuesto, comenzando a reflejarse en declaraciones desde noviembre de 2024, con una meta inicial de recaudación de 13 mil millones de pesos. "No estamos yendo al fondo de estas plataformas", subrayó, dejando entrever que en el futuro se intensificarán las acciones para regular aún más estas operaciones.