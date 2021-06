A la sombra | Hildegard Stausberg

“En vista de las grandes diferencias regionales en este país, cinco veces el tamaño de Alemania, cabría esperar una amplia gama de fuerzas políticas diferentes. De hecho, sin embargo, estas elecciones se han reducido a un referéndum político sobre el presidente López Obrador, a quien sus seguidores llaman cariñosamente AMLO", escribe Hildegard Stausberg en el diario alemán Die Welt. “Este mesianismo es incompatible con la democracia”, así se titula el artículo que llegó hasta Palacio Nacional y que probablemente hoy sea abordado durante la mañanera.

***

“La estructura institucional de la República Mexicana vive actualmente un intento del Presidente de socavar por completo todas las fuerzas independientes. Instituciones importantes de la democracia mexicana en las últimas décadas, como el Instituto Nacional Electoral, han quedado desacreditadas y están a punto de romperse”, dice Stausberg, experta en América Latina, a sus lectores europeos.

***

“Actúa de acuerdo con un claro esquema amigo-enemigo: o estás completamente a su favor o completamente en su contra; tratar a tu oponente político con respeto no es lo suyo. AMLO es un maestro de la pintura en blanco y negro, de la simplificación del sí o del no, del enfrentamiento implacable. Le gusta afirmar que México en realidad no avanza a través de procesos electorales democráticos, sino sólo a través de la movilización social permanente”, abunda Die Welt, uno de los diarios más influyentes de Alemania y flagship del poderoso grupo Axel Springer.

***

“Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz”, respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por el movimiento que están encabezando los normalistas en todo el país para exigir más justicia, fondos y atención. “Vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos, nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas que son caciques, que llevan 30 años. Así como los líderes charros de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos, así, pero rectores de universidades públicas. Todo eso no se tolera”.

***

Por muchas ganas que tengan de participar en los comicios del domingo, las personas positivas a Covid-19, aunque sean asintomáticas, deberían abstenerse de ir a las urnas y mantenerse en cuarentena, como lo han dispuesto las autoridades sanitarias. Lo anterior fue un llamado que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, hicieron este jueves para evitar la propagación del virus y salvaguardar así a los ciudadanos que participarán en la jornada en todo el país, sobre todo, a los funcionarios de casilla.

***

México también fue tema de The Washington Post, que ayer publicó en su Page 1 un texto sobre la violencia en las elecciones de este país. Los periodistas extranjeros seguramente generaron mucho malestar ayer entre el equipo de Jesús Ramírez, en una de esas hasta mandaron a llamar a Marcelo Ebrard para contestar los textos. Los ataques a candidatos reflejan un esfuerzo más amplio de los grupos criminales para ejercer control en México, es una de las líneas que suelta Mary Beth Sheridan.