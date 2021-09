A la sombra | Hugo López Gatell Ramírez

Desde luego, expresamos que nos parece -como usted misma lo dijo- completamente legítimo que cada familia, cada persona quiera ser la primera en ser vacunada, a todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya en ese momento la persona vacunada, pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente, la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad”, eso fue lo que dijo ayer Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y que hizo que millones de mexicanos expresaran su disgusto por la falta de sensibilidad del político.

A la sombra...

Dicen los que saben que el presidente municipal de León, el panista Héctor López Santillana, ya está en la mira de las autoridades de la 4T, a tal grado que Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, le anda armando un expediente de esos que cuelga en su pared para un mejor momento.

***

Algunos dirán que es un personaje chiquito para llamar la atención de la UIF y pasar a los archivos de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, pero lo que salta en sus manos es que varios empresarios y funcionarios de Guanajuato han llegado a comentar en las últimas semanas que anda muy cerca de los representantes de la empresa israelí Mer Group Integrated Solutions, de un gris personaje llamado Segev Hostik.

***

Que eso es precisamente lo que llama la atención, que personajes desconocidos, como recién aterrizados en México, hagan negocios con unos montos que sorprenderían incluso a Irma Eréndira Sandoval en sus vacaciones. Nos cuentan que Héctor López Santillana entregó el proyecto por adjudicación directa y no hubo licitación abierta, para comprar mil 700 cámaras de vigilancia que todavía no sirven, que porque no tienen internet y otros pretextos. Mucho ruido generará este negocio, nos cuentan, porque este grupo de personajes hasta vende soluciones de espionaje bajo el agua y fueron descuidados con este regalito. ¿Será? Por lo pronto, no les pierda la pista.

***

Que en próximos días, en Nuevo León se llevará a cabo la XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política, un evento que reúne a consultores, académicos y profesionales del ramo de más de 25 países para exponer sobre temas como campañas electorales, aplicación de nuevas tecnologías, comunicación gubernamental y la importancia de la inclusión paritaria de las mujeres en la vida pública.

***

Hasta el foro que tendrá lugar en el Auditorio Pabellón M de Monterey se darán cita más de 300 ponentes de forma presencial y virtual, esto para mantener las medidas de sana distancia y evitar así la propagación del Covid-19.

***

Las recientes inundaciones en entidades como el Estado de México, de Alfredo del Mazo, e Hidalgo, de Omar Fayad, hicieron que varios recordaran la importancia que tenía el extinto Fondo de Desastres Naturales y urgieran la necesidad de ratificar en el Senado de la República la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

***

Lo anterior, porque gobernadores y alcaldes tendrán que sortear por su cuenta los desastres naturales presentados en días recientes, pues difícilmente alguno conseguirá que la federación destine algún tipo de recurso extraordinario para la atención de la tragedia.